Путин и Эрдоган рискуют своим наследием

Авторитарная политика и ограничение правовой государственности представляют собой набирающую обороты проблему для немецких компаний. Такие результаты показало исследование, оказавшееся в распоряжении Die Welt.

"Инвестиции иностранных компаний - это тот гумус, на котором в последние годы превосходно поднималась экономика многих развивающихся стран. Это видно на примере Турции и тем более Китая. В значительной степени от них выиграли Россия, Бразилия и Индия. Были созданы новые рабочие места, в страну пришли ноу-хау, повысился уровень жизни людей", - пишет автор публикации Франк Штокер.

Однако некоторые из этих стран сегодня, похоже, сами ставят крест на этих результатах - и прежде всего это Турция и Россия. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром европейских экономических исследований (ZEW) по заказу Фонда семейного бизнеса.

"Турция и Россия должны принять во внимание, что могут утратить свою привлекательность для семейных компаний в связи с растущими опасениями по поводу правовой государственности в этих странах", - говорит председатель фонда Райнер Кирхдёрфер.

"В основу исследования, - передает издание, - был положен обширный анализ условий для инвестиций в таких семи крупных развивающихся странах, как Китай, Индия, Бразилия, Россия, ЮАР, Турция и Мексика. Анализу подвергались такие критерии, как налоговая система, трудовые издержки, производительность, инфраструктура, механизмы регулирования, условия финансирования и деятельность различных институтов. (...) Результаты анализа сводились в так называемый единый индекс".

В результате исследования было установлено, что многие страны в последние годы предприняли ряд эффективных шагов по привлечению иностранных инвесторов - в том числе Россия и Турция. Так, согласно анализу, эти страны лидируют в том, что касается привлекательности налоговой системы.

"Россия и Турция привлекают и относительно либеральными механизмами регулирования в экономической сфере, недорогой и квалифицированной рабочей силой, а также хорошей инфраструктурой - все это те сферы, в которых как Реджеп Тайип Эрдоган, так и Владимир Путин преуспели в первые годы своего правления, исправив ошибки своих предшественников", - говорится в статье.

"В том, что касается привлекательности этих двух стран с точки зрения инвестиций на сегодняшний день, то Россия и Турция пока возглавляют список - с ударением на слово "пока", - подчеркивает автор.

"Политика обоих президентов, - поясняет журналист, - в последние годы ведет к тому, что они могут растерять это наследие".

В случае с Турцией речь идет в первую очередь о поведении турецких властей и судов после попытки государственного переворота летом 2016 года, а также введении президентской системы правления, запланированной на 2019 год.

Опасения, связанные с Россией, гораздо более четкие: сомнения вызывают "такие сферы, как право собственности, контроль над коррупцией и независимость правовой системы".

"Слабость государственных институтов заявляет о себе все сильнее на фоне набирающей в последние годы обороты автократии в системе государственного управления", - говорится в исследовании.

По мнению авторов исследования, выиграть от этих тенденций могут Китай и Индия. "Азиатские государства предлагают политическую стабильность и готовы (...) справляться с недостатками при помощи инвестиций в образование и инфраструктуру", - говорит Фридрих Хайнеманн, один из экспертов ZEW.

Кроме того, говорится в статье, как Китай, так и Индия демонстрируют понимание необходимости реформ в поддержку экономики.

Подытоживая результаты исследования, автор пишет о том, что эксперты указывают, прежде всего, на такие проблемы, как "разгул коррупции в ЮАР и Южной Америке, отдаление от ЕС и растущие сомнения, связанные с надежностью правовой системы в Турции, автократический стиль правления и курс на внешнеполитическую конфронтацию в случае с Россией".