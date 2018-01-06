Глава МИД Германии: "Для нас этот конфликт не забыт"

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль требует принятия скорейшего решения относительно миротворческой миссии на Украине. Предложение Москвы он называет "недостаточным", передает Tagesspiegel.

"Поездка на Украину должна была стать знаком солидарности", - пишет автор публикации Клаудиа фон Зальцен. Перед вылетом Зигмар Габриэль, глава германского МИДа, заявил о том, что хочет показать людям на Украине, что они "не оставлены на произвол судьбы. Для нас этот конфликт не заморожен, не забыт, а представляется чрезвычайно актуальным и крайне опасным". Изначально глава внешнеполитического ведомства ФРГ планировал посетить линию военного соприкосновения в Донбассе, однако туман помешал планам министра.

Военный конфликт на востоке страны продолжается вот уже четыре года, напоминает автор статьи. В нем погибли более 10 тыс. человек, по данным ООН 3,4 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. "О мире до сих пор речи не идет. Незадолго до Рождества снова велись переговоры о перемирии, однако наблюдатели ОБСЕ продолжают день за днем регистрировать нарушение его условий", - говорится в статье.

"В Киеве Габриэль высказался за принятие скорейшего решения относительно миротворческой миссии ООН для Восточной Украины. Соответствующее предложение поступило в минувшем году от президента РФ Владимира Путина. Правда, Россия настаивает на том, чтобы ограничить присутствие "голубых касок" территорией, непосредственно прилегающей к линии военного соприкосновения", - замечает автор. По мнению Габриэля, "это приведет к тому, что сегодняшняя линия соприкосновения станет де-факто границей".

"Разумным решением была бы миссия, состоящая из вооруженных миротворцев (...), которые могли бы гарантировать соблюдение условий перемирия по всей Восточной Украине", - отметил Габриэль. Украина, добавляет журналистка, уже несколько лет настаивает на миссии, которая могла бы эффективно контролировать прежде всего границу с Россией.

Как пишет далее автор, "в сентябре высказывания Зигмара Габриэля относительно антироссийских санкций вызвали недовольство в Киеве".

Речь тогда шла о снятии с России санкций еще до полной реализации Минских соглашений. "Украинские политики тогда вменяли в вину министру близость к Кремлю. Теперь, - пишет в заключение фон Зальцен, - слова Габриэля о том, что российское предложение по миротворцам является "недостаточным", будут правильно услышаны Киевом".