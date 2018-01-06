NASA показали мировую карту температурных аномалий - ФОТО

Об этом сообщает NASA.

По словам ученных, красным обозначены участки, температура которых выше средней, голубым – ниже. Белым обозначены места, где температура соответствует норме.

Также наблюдения были собраны спектрорадиатометром с ультразвуковым резонансным изображением (MODIS) на спутнике NASA. Ученые отмечают, что прибор собирает данные о температуре поверхности земли, а не воздуха. Поэтому на карте в виде горячих точек могут отображаться развитые городские районы, которые днем обычно горячее, чем окружающие природные экосистемы или сельскохозяйственные угодья.

Напомним, как сообщалось, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представило общественности уникальную фотографию на которой видно галактику ESO 580-49, которая находится в созвездии весов. Соответствующий снимок сделанный с помощью орбитального телескопа Hubble.