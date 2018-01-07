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6 января 18, 21:54
Продолжает расти количество жертв от антициклона в США
циклон
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В результате столкновений холодного и теплого циклонов на востоке США в стране существенно ухудшилась погода, жертвами которой стали 22 человека.

Об этом передает CBS News.

Всю страну накрыл морозный ветер и небывалые осадки, температура на термометрах опустилась ниже 20 градусов мороза. Жители американского Восточного побережья продолжают, ряд прибрежных районов получил приказ от местных властей срочно начать эвакуацию в специально построенных лагеря или в безопасное место. Синоптики прогнозируют, что холодная погода сохранится здесь и в течение выходных. Антициклон пришел в США с юга Мексиканского залива. 

Эксперты-климатологи утверждают, что подобные обстоятельства столкновения теплых и холодных циклонов встречаются в стране крайне редко, особенно на востоке стране. Такие явления можно иногда наблюдать в штатах Юта, Дакота или Висконсин, но никак не Нью-Йорк. В некоторых городах температура опустилась до минус 40-45 градусов по Цельсию.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах Америки, где бушует снежная буря, по состоянию на утро пятницы, пятого января, уже погибли по меньшей мере 12 человек.
URA-Inform
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