Возле берегов Китая столкнулись два судна

В результате инцидента 32 члена экипажа танкера пропали без вести. Как сообщает китайский телеканал CGTN, ссылаясь на данные Министерства транспорта КНР, столкновение произошло около восьми часов утра по местному времени.

В результате столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер, на борту которого были 32 члена экипажа, после столкновения с грузовым судном из Гонконга загорелся. Всех находившихся на грузовом судне 21 члена экипажа удалось спасти. Поисковая и спасательная операция продолжаются.

По данным телеканала, судно принадлежит иранской компании Bright Shipping Limited. На его борту находились в общей сложности 32 человека - 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

Напомним, в международном аэропорту им. Лестера Б. Пирсона в Торонто на шоссе аэропорта столкнулись два самолета. Как передает издание CTV, из-за столкновения произошел пожар в одном из самолетов.