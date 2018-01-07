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7 января 18, 13:45
Еще один наследник: внучка Елизаветы II ждет ребенка
Зара Тиндолл с бабушкой, Елизаветой II
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Бунтарка Зара Тиндолл, дочь королевской принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса официально объявила о своей беременности.
Семье Виндзоров в этом году предстоит в этом году серьезное пополнение. В апреле у четы герцогов Кембриджских появится третий ребенок. А теперь стало известно, что и кузина принца Уильяма Зара Тиндолл зря времени не теряет. Дочь принцессы Анны ждет второго ребенка.

Официальное сообщение о беременности Зары было сделано на днях. Как уточнил представитель Букингемского дворца: «Королева и члены королевской семьи очень рады».

Известно, что малыш появится на свет летом, в июле. По всей вероятности, ребенок родится в госпитале Cosswolds NHS в Глостершире, где родился первенец четы Тиндолл Мия Грейс. Титул малыш не получит, поскольку Зара и ее старший брат, несмотря на близкое кровное родство с Королевой, титулов тоже не имеют – таким было решение принцессы Анны, которая хотела для своих детей и внуков «нормальной жизни». Того же принципа придерживаются и Зара и ее супруг Майк, которые тоже стараются дать детям «обычное, нормальное воспитание». Тем не менее, ребенок станет 19-м в очереди на трон (с учетом рождения третьего наследника герцогом Кембриджских) и седьмым правнуком английской королевы. Сейчас семья Тиндолл живет вместе с принцессой Анной в поместье в Гэткомб-парке в Глостершире.


Принцесса Анна с дочерью Зарой и внучкой Мией на скачках Whatley Manor, сентябрь 2017 г.

Как напоминают СМИ, в ноябре 2016 года Зара и Майк сообщили о том, что у их трехлетней дочери Мии в 2017 году появится братик или сестренка. Через месяц, незадолго до Рождества, стало известно о несчастье – Зара потеряла ребенка. Предположительно на тот момент она была на четвертом месяце беременности (читайте: Неправильное Рождество королевской семьи Великобритании).

36-летняя миссис Тиндолл предпочла не обсуждать свою трагедию публично. Но ее супруг Майкл через некоторое время признался журналистам: «В такие моменты вы узнаете, как много других людей прошло через подобное. Нашим спасением в то время стала Мия».


Зара и Майкл Тиндолл на Magic Millions Raceday в январе 2016 года

По словам инсайдеров, на этот раз Зара, несмотря на большую любовь к конному спорту, решила не рисковать (во время первой беременности она несколько раз участвовала в соревнованиях) и не участвовать в скачках. Однако сейчас семья Тиндолл находится в Австралии и готовится посетить Magic Millions – cвоеобразный карнавал для скакунов и их хозяев. Мероприятие стартует уже в эти выходные.

Источник: marieclaire.ru
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