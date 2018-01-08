О Трампах: Просчет Дональда, слезы Мелании и амбиции Иванки

Но в один момент все обернулось против него.





8 ноября 2016 года весь мир содрогнулся от шока: в США объявили о победе «выскочки» и «шовиниста» Дональда Трампа на президентских выборах. Новость была встречена многочисленными акциями протеста, и, кажется, никто, кроме самих Трампов, так и не порадовался за успех бизнесмена из Нью-Йорка. Но так ли это на самом деле? Журналист Майкл Уолфф уверен: в тот день на один из самых могущественных кланов США обрушилось огромное горе. Кандидат в президенты смотрел на статистику голосования по штатам и бледнел так, «будто увидел призрака», а его супруга Мелания едва сдерживала слезы – «и это были не слезы радости». Фактически никто из предвыборного штаба Трампа не просто не ожидал победы республиканца. Никто и не желал такого исхода.

О каких еще подробностях жизни Трампов за минувший год мы узнали из отрывков сенсационной книги Майкла Уолффа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», рассказываем ниже.





Ужас Мелании





Одно из первых интервью Трампа после победы на выборах, 10 ноября 2017 года





Майкл Уолфф готовил свою публикацию больше года, а его источниками стали самые высокопоставленные сотрудники Белого дома, работавшие на Трампа ранее. Некоторые из них обозначены в книге инкогнито, а некоторые носят не последние имена в политическом нарративе США. Среди них, например, бывший помощник президента и его главный стратег во время президентской кампании Стив Бэннон, который, впрочем, был вынужден оборвать все связи со своим начальником после того, как американская пресса присудила ему титул «теневого президента». Говорят, Трамп не терпит звезд подле себя – так что даже своего бывшего друга Стива, с которым ранее президент предпочитал ужинать чаще, чем со своей супругой, он очень скоро выгнал из команды.

В этом шоу главным героем всегда должен был быть именно он, Дональд. В конце концов, даже вся история с выдвижением в президенты была частью его большой PR-кампании, после которой клан Трампов сравнился бы по популярности с Рокфеллерами.

Все шло по плану: результаты опросов и общий контекст политической повестки США сулили уверенную победу Хиллари Клинтон, тогда как Трамп продолжал оставаться главным героем новостей и развлекательных программ. Это было ожидаемо – Дональд специально не скупился на смелые высказывания и нелепые предложения. Трамп стал фриком – и это подогревало к нему интерес не только в США, но и во всем мире.

Уолфф рассказывает, что для тогда еще кандидата-Трампа его личной победой было именно поражение в гонке. Белый дом не был целью: важно было пошатнуть авторитет «жуликоватой Хиллари» и «стать самым известным человеком на земле». Неслучайно, бизнесмен долгое время руководствовался словами своего близкого друга о том, что карьера телезвезды начинается именно с выдвижения в президенты.





Дональд и Мелания Трамп на торжествах по случаю включения огней на рождественской елке в Вашингтоне, 1 декабря 2017 года.





Разумеется, Мелания, привыкшая к образу жизни светской львицы, но уж никак не жены политика, не одобряла затею супруга, но тот убедил ее, что все эти неудобства – временны, и после 8 ноября женщина сможет вновь вернуться к своим обыкновенным будням в виде гала-мероприятий и светских раутов. Мелания с достоинством выдерживала утомительное расписание предвыборной кампании: широко улыбалась, надевала не свойственные ее стилю наряды и притворялась, что митинги и кокусы ей интересны так же, как и проходившие мимо нее Недели моды. Очевидно, пришлось выдержать и едкие нападки прессы, откопавшей ее прошлые фотосессии для мужских журналов, издевавшейся над ее акцентом и злобно подшучивавшей над ее любимым сыном Бэрроном.

Но в день голосования, когда все приближенные Трампа ждали результатов в Trump Tower, надежды Мелании стремительно померкли. Ее муж шел к победе – и это была не иллюзия. За Трампа голосовали – причем, неожиданно бойко. Его советница Келлиэнн Конвей вдруг перестала обзванивать журналистов, оправдываясь перед ними за провал начальника. Это было уже неактуально: высочка-республиканец становился новым президентом.

В этот момент на глаза Мелании навернулись слезы. Нет, она определенно не хотела подписываться на четыре года жизни в Вашингтоне.

В день инаугурации Дональда Трампа его супруга еле сдерживала эмоции. Все это выдавалось за слезы счастья, но никого уже было не обмануть. Интернет облетели мемы с тэгом «несчастная Мелания». С тех пор экс-светская львица уже себе не принадлежала. Ее расписание отныне было подконтрольно команде стратегов, а муж становился президентом ее страны – и не более. Мелания выждала еще год в Нью-Йорке, заботясь о сыне, которому предстояло закончить учебный год. Но в Вашингтон переехать все же пришлось, и с тех пор они с Дональдом спят в разных спальнях – таких проблем в Белом доме не испытывала ни одна президентская чета со времен Джона и Жаклин Кеннеди .





Чизбургеры в постели









Победа на выборах стала шоком и для самого Дональда Трампа. Он, безусловно, понимал, что не готов к такому развитию событий: он ничего не смыслил в управлении государством, да и ясно осознавал, что уже успел нажить себе не одну сотню врагов в одном только Вашингтоне. Трамп вошел в Белый дом с рекордно низкими рейтингами, боясь довериться специалистам, которых по старой привычке считал агентами враждебного истеблишмента. Именно тогда он принял решение окружить себя доверенными людьми: посты его советников поочередно начали занимать его дочь Иванка, зять Джаред Кушнер, все тот же Стивен Бэннон, Келиэнн Конвэй, а его бывший пресс-секретарь Хоуп Хикс вскоре получила должность директора по коммуникациям.





Все эти люди горячо поддерживали текущий курс нового президента (зачастую – вопреки собственным убеждениям, читайте: «Бесполезная Иванка Трамп: почему первой дочери США пора покинуть Белый дом»). Те же, кто пытался хоть как-то ввести Дональда в курс дела, получали от ворот поворот. Например, экс-помощник Трампа Сэм Нюнберг вспоминал, что пытался помочь Трампу выучить Конституцию США, но «успел дойти только до Четвертой Поправки, прежде чем тот не уснул».





Семья Трампа во время первого телеинтервью после выборов, 10 ноября 2016 года





Очевидно, что на фоне свалившихся обязанностей у нового президента начала развиваться паранойя. Он не подпускал к себе «чужаков», а тех, кто осмеливался ему противоречить, не думая, увольнял (достаточно вспомнить скандал с отставкой главы ФБР). Уолфф рассказывает, что Трамп мог часами разговаривать со своими друзьями по телефону, жалуясь на «фейковые новости» и свое нелегкое расписание. Уолфф уверен, что во многом именно благодаря этим разговорам частные заявления Трампа просачивались в прессу – ведь разговаривал он отнюдь не с теми, кому действительно можно было доверять.

Дальше – больше. Недоверие президента распространялось не только на чиновников, но даже на персонал Белого дома. Трамп не медля установил замок на двери в своей спальне, запрещал горничным даже поднимать свои рубашки с пола. Неприкосновенной была и его зубная щетка: как рассказывает Уолфф, президент до ужаса боится, что так его могут отравить. По этой же причине он предпочитает питаться едой из Макдональдса, а не тем, что приготовит ему шеф-повар. Причем, есть он старается в уединении – лежа на кровати перед тремя экранами телевизора (напоминание о прошлой жизни в Trump Tower).





Иванка метит в президенты





Как и все в штабе Трампа, Иванка и ее супруг Джаред тоже преследовали собственные цели. Они и раньше были звездами Манхеттена, но президентская гонка смогла бы прославить их на весь мир. Оба прекрасно знали, как надо общаться с их непростым родственником: Трамп обожал внимание, и, чтобы не потерять его доверие, с ним нужно находиться рядом 24 часа в сутки (его дочь знала это наверняка, ведь бренд Ivanka Trump появился на рынке далеко не без помощи Дональда).

Что и было сделано: Иванка в момент потеснила мачеху на пьедестале Первой леди, а ее супруг получил негласное реноме того, кто обладает недюжинным влиянием на строптивого республиканца. Пара никогда не выступала против отца открыто – и с удовольствием приняла предложение нового президента переехать в Белый дом, несмотря на то, что Иванку и Джареда отговаривали все, кому не лень. Им было ради чего стараться: карьеру в администрации президента они оба рассматривали, как трамплин для будущего самостоятельного политического пути… Иванки.

Иванка Трамп в Капитолии, октябрь 2017 года

Уолфф не сомневается: Иванка и Джаред кропотливо служат президенту ради того, чтобы когда-нибудь Иванка тоже смогла бы баллотироваться в президенты. Неслучайно именно дочь Трампа чаще всего мелькает на экранах, в заголовках передовиц и на официальных фотоколлах с президентом. Джаред все еще остается в тени – и его все устраивает. В Белом доме их пару называют «Джарванкой», потому что здесь уже всем известно, какие цели они преследуют. Все, кроме самого президента, обласканного вниманием и преданностью своей дочери и зятя.

И еще несколько забавных (и не очень) фактов из книги Майкла Уолффа:

#1 Трамп действительно общался с русскими. Долгое время президент США отрицал наличие каких-либо связей с Россией, однако, согласно данным Уолффа, летом 2016 года его сын Дональд Трамп младший и Джаред Кушнер встречались в Trump Tower с российским юристом Натальей Весельницкой, и кандидат в президенты «не мог об этом не знать».

#2 Дональд Трамп – не натуральный блондин. Его оранжевый блонд уже вошел в историю, однако в действительности этот оттенок президент получает благодаря пигментам в средстве для волос Just for Men. Как правило, Трамп не выдерживает отведенное по инструкции время и в результате получает «недоделанный» цвет. Уолфф утверждает, что об этом любит рассказывать Иванка Трамп.

#3 Плохие отношения США и Великобритании – «заслуга» Тони Блэра. Автор книги полагает, что экс-премьер Великобритании стремился войти в команду Трампа и стать его советником по Ближнему Востоку. Чтобы войти к нему в доверие, Блэр поделился с ним данными о том, что британская разведка шпионила за штабом Трампа раньше и продолжает делать это сегодня. Блэр советником так и не стал, а вот отношения традиционных союзников заметно ухудшились.

Встреча с прессой на лужайке возле Белого дома перед отлетом в Пуэрто Рико, октябрь 2017 г.





Шапка горит?

Книга Майкла Уолффа выходит в свет 9 января, но даже по нескольким опубликованным отрывкам становится ясно, что публикация претендует на то, чтобы стать сенсационной. Неизвестно, действительно ли Уолфф хотел повторить успех Уотергейта, но реакция со стороны команды президента последовала – и довольно бурная. Пресс-секретарь Трампа уже назвала книгу второсортным чтивом, а представитель Мелании поспешил убедить общественность в том, что «первая леди всегда поддерживала своего супруга» (очевидно, это у него не слишком получилось, ведь только слепой не заметит, как неуютно чувствует себя женщина). Не молчит и сам президент, обвиняя своего бывшего помощника Стивена Бэннона в зависти и попытке «показаться важнее, чем он есть на самом деле». Команда Трампа до сих пор пытается сдержать последствия от публикации Майкла Уолффа и выстраивает серьезную оборонительную тактику. И это не может не наталкивать на мысль о том, что президентской семье действительно есть, от чего защищаться.

Источник: marieclaire.ru

