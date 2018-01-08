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7 января 18, 16:57
Столкновение у берегов Китая: весь экипаж танкера погиб
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Погибшими объявили 32 человека.

Весь экипаж иранского танкера, который столкнулся с китайским судном, погиб. Авария произошла в субботу вечером у восточного побережья Китая в субботу вечером. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и загорелся после столкновения с китайским судном. Об этом сообщил журналистам начальник Управления по связям с общественностью министерства нефти Ирана Касра Нури.

Все находившиеся на грузовом судне люди (21 человек) были спасены. Операция по поиску и спасению экипажа танкера продолжается.

Как сообщалось ранее, в результате столкновения танкера судном пропали без вести 32 члена экипажа танкера, включая 30 иранцев и двух граждан Бангладеш.

По данным китайского агентства новостей Синьхуа, танкер зарегистрирован в Панаме, а судно - в Гонконге. Они столкнулись около 8:00 по местному времени в субботу в 160 милях к востоку от китайского побережья.

Столкновение произошло ночью 6 января.
Korrespondent
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