Запущен секретный аппарат для правительства США (ВИДЕО)

В компании SpaceX сообщили, что с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с секретным космическим аппаратом для правительства США.



Старт ракеты начался в 3.00 по Киеву 8 января.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Данные о параметрах его орбиты и предназначении засекречены. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.