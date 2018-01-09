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8 января 18, 23:06
Главные события за 8 января
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Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской, акция протеста на "Золотом глобусе" и др.
Расследование гибели Ноздровской

Полиция задержала подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Ему объявлено о подозрении.

Официальные органы не называют имени задержанного.

Издание INSIDER сообщило, что задержан Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую.

Арест крымского "министра"

Городской суд Херсона избрал меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" в оккупационном правительстве Крыма Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на один месяц. Михальчевский подозревается в госизмене.

Протест у Лавры

Активисты националистического движения С14 на несколько часов заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Они обвинили священнослужителей УПЦ МП в работе на российские спецслужбы.

Эсминец США в Одессе

В одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG 64, который участвует в операции по обеспечению безопасности в Черном море.

Умер экс-зять Тимошенко

Британский рокер и байкер Шон Карр, бывший муж дочери украинского политика Юлии Тимошенко Евгении, скончался в Праге на 50-м году жизни.

Атака дронов

В министерстве обороны РФ признали, что в ночь на 6 января российская авиабаза Хмеймим в Сирии была атакована беспилотниками. Все летательные аппараты были уничтожены, утверждают в Москве.

Признание дортмундского подрывника

Россиянин, которого обвиняют в подрыве автобуса немецкой футбольной команды "Боруссия" (Дортмунд), признал свою вину. Он сказал, что не собирался никого убивать.

Люди в черном на "Золотом глобусе"

Прибывшие на церемонию вручения кинопремии "Золотой глобус" знаменитости вышли на красную дорожку в черных нарядах – в знак протеста против домогательств и сексуального насилия.



Источник: gordonua.com
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