Главные события за 8 января

Расследование гибели Ноздровской







Полиция задержала подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Ему объявлено о подозрении.





Официальные органы не называют имени задержанного.





Издание INSIDER сообщило, что задержан Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую.





Арест крымского "министра"





Городской суд Херсона избрал меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" в оккупационном правительстве Крыма Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на один месяц. Михальчевский подозревается в госизмене.





Протест у Лавры





Активисты националистического движения С14 на несколько часов заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Они обвинили священнослужителей УПЦ МП в работе на российские спецслужбы.





Эсминец США в Одессе





В одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG 64, который участвует в операции по обеспечению безопасности в Черном море.





Умер экс-зять Тимошенко





Британский рокер и байкер Шон Карр, бывший муж дочери украинского политика Юлии Тимошенко Евгении, скончался в Праге на 50-м году жизни.





Атака дронов





В министерстве обороны РФ признали, что в ночь на 6 января российская авиабаза Хмеймим в Сирии была атакована беспилотниками. Все летательные аппараты были уничтожены, утверждают в Москве.





Признание дортмундского подрывника





Россиянин, которого обвиняют в подрыве автобуса немецкой футбольной команды "Боруссия" (Дортмунд), признал свою вину. Он сказал, что не собирался никого убивать.





Люди в черном на "Золотом глобусе"





Прибывшие на церемонию вручения кинопремии "Золотой глобус" знаменитости вышли на красную дорожку в черных нарядах – в знак протеста против домогательств и сексуального насилия.











