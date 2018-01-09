Главные события за 8 января

Расследование гибели Ноздровской
Полиция задержала подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Ему объявлено о подозрении.
Официальные органы не называют имени задержанного.
Издание INSIDER сообщило, что задержан Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую.
Арест крымского "министра"
Городской суд Херсона избрал меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" в оккупационном правительстве Крыма Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на один месяц. Михальчевский подозревается в госизмене.
Протест у Лавры
Активисты националистического движения С14 на несколько часов заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Они обвинили священнослужителей УПЦ МП в работе на российские спецслужбы.
Эсминец США в Одессе
В одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG 64, который участвует в операции по обеспечению безопасности в Черном море.
Умер экс-зять Тимошенко
Британский рокер и байкер Шон Карр, бывший муж дочери украинского политика Юлии Тимошенко Евгении, скончался в Праге на 50-м году жизни.
Атака дронов
В министерстве обороны РФ признали, что в ночь на 6 января российская авиабаза Хмеймим в Сирии была атакована беспилотниками. Все летательные аппараты были уничтожены, утверждают в Москве.
Признание дортмундского подрывника
Россиянин, которого обвиняют в подрыве автобуса немецкой футбольной команды "Боруссия" (Дортмунд), признал свою вину. Он сказал, что не собирался никого убивать.
Люди в черном на "Золотом глобусе"
Прибывшие на церемонию вручения кинопремии "Золотой глобус" знаменитости вышли на красную дорожку в черных нарядах – в знак протеста против домогательств и сексуального насилия.