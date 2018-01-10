В ЕС определились с приоритетами на 2018 год

Пока канцлер Германии Ангела Меркель занята формированием коалиционного правительства, в ЕС нарастают антибрюссельские и пророссийские настроения. Союз Польши и Венгрии против "брюссельской диктатуры", откровенное замалчивание угрозы российской агрессии и пропаганды – все это сказывается не только на репутации ЕС, но и на отношениях с Украиной. Последним ярким примером стала статья главы дипломатии ЕС Федерики Могерини "Двенадцать вещей, которые мы берем с собой в 2018-й", где еврочиновница обозначила внешнеполитические приоритеты Брюсселя в новом году.





Среди них, к возмущению многих европейских и украинских экспертов, не нашлось места войне России против Украины и угроз со стороны Кремля. По словам брюссельских экспертов, как и в случае с перспективой членства для Украины, а все решения в ЕС принимаются консенсусом, против указания противодействия российской агрессии в приоритетах на 2018-й выступили несколько стран Евросоюза. Поэтому Киеву стоит учитывать этот фактор, выстраивая отношения с ЕС в 2018 году.





Внешнеполитические приоритеты ЕС





Впервые после вступления в ЕС в 2007 году Болгария принимает полугодовое председательство в Совете ЕС и Украина уже предложила к нему свои рекомендации. В документе "Украина-Европейский союз в течение председательства Болгарии в Совете ЕС" Киев предлагает сосредоточиться на вопросах политического диалога, безопасности и обороны, финансовой помощи, сферах юстиции и свобод, энергетики и транспорта, исследований, инноваций и образования.





По части политического диалога мы настаиваем на усовершенствовании политики ЕС по непризнанию аннексии Крыма и создании международной группы друзей Украины по деоккупации Крыма, поддержке в борьбе с российской агрессией, продолжении персональных и политических санкций против РФ, поддержки развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и продолжения давления на Кремль ради освобождения заложников.





А вот Болгария, в отличие от Украины, главными приоритетами своего председательства считает поддержку "безопасной, стабильной и солидарной Европы, ведь миграционный кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько ЕС уязвим". Одним из важнейших вопросов София называет европейскую перспективу Западных Балкан, единый цифровой рынок, стабильность и безопасность на фоне миграционного кризиса, вопросы экономического роста и совместной обороны. А чуть ли не главная цель председательства Болгарии, как говорил прошлой осенью премьер Бойко Борисов, отмена антироссийских санкций.





Этот, как и вопрос перспективы членства для Украины, всегда был предметом жарких дискуссий в ЕС. Чего только стоят дебаты на саммите Украина-ЕС в июле в Киеве, который закончился без итоговой декларации из-за нежелания европейских лидеров признать за Украиной перспективу членства. А в итоговой декларации саммита Восточного партнерства, к примеру, не нашлось ни одного осуждающего Россию слова, лишь абстрактные фразы о необходимости урегулирования продолжающихся и замороженных региональных конфликтов.





Очередной скандал возник и после публикации 1 января главой европейской дипломатии Федерикой Могерини статьи о 12 приоритетах внешней политики ЕС в 2018 году. Среди основных целей – перезапуск ЕС, начиная с вопроса обороны, сотрудничество с Африкой по вопросу миграции, европейская интеграция балканских стран, проведение 9 мая дня Европы в ООН, общая политика Европы по отношению Иерусалима, начало подготовки ливийской береговой охраны и другие. Украина вспоминается лишь в девятом пункте в контексте проведения саммита Восточного партнерства в Брюсселе в прошлом ноябре.





"Мы принимали наших шесть партнеров из восточной Европы – Украину, Грузию, Молдову, Армению, Азербайджан и Беларусь – после года важных достижений в нашем сотрудничестве друг с другом: к примеру, либерализация визового режима для граждан Украины и Грузии, путешествующих в Европейский союз, или Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией", – идет речь в 9-м пункте внешнеполитической повестки Могерини.





А вот пункту о противодействии российской агрессии и пропаганде, как и о выходе России из Донбасса и возвращении Украине Крыма места во внешнеполитической стратегии Могерини не нашлось. По словам эксперта брюссельского Центра исследований европейской политики Гранта Костаняна, по этому вопросу не было консенсуса среди стран-членов ЕС. "Нет консенсуса, как бороться с действиями России, особенно в области энергетической безопасности и стратегической коммуникации", – сказал сайту "Сегодня" Грант Костанян.





Директор Института мировой политики Евгений Магда добавляет: отсутствие решения конфликта на Донбассе (самого мощного на континенте за последние 20 лет) среди внешнеполитических приоритетов ЕС – серьезная ошибка, ведь эскалация напряженности на востоке Украины может нести угрозу стабильности многих стран ЕС. В тоже время, по словам эксперта, позиция Федерики Могерини, к сожалению, выглядит вполне логичной.





"Игнорирование факта существования конфликта на Донбассе, который не только истощает Украину, но и угрожает стабильности ЕС, свидетельствует, что в Брюсселе так и не взяла верх ни одна из групп. Ни сторонники business as usual с Кремлем, ни те, кто пытается построить политику по отношению к РФ на традиционных для Европы ценностях", – сказал "Сегодня" Евгений Магда.





Будет борьба с коррупцией – будет безвиз





Еще в ноябре сайт "Сегодня" писал, что в проголосованных рекомендациях Европарламента к саммиту Восточного партнерства был пункт о возможной приостановке безвизового режима в случае саботажа Украиной борьбы с коррупцией. А буквально за день до саммита на встрече с журналистами еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан напомнил Киеву условия получения безвиза. Мол, одним из главных требований ЕС был не только запуск системы электронных деклараций топ-политиков и чиновников, но и их проверка.





По последней информации, НАПК проверило 113 из 1,5 млн зарегистрированных в системе деклараций. А последний громкий "шпионский" скандал между ГПУ и НАБУ только подлил масла в огонь, подпортив репутацию Украины на европейской арене. В "Первом отчете по механизму приостановки безвизового режима" Еврокомиссии, опубликованном 20 декабря, говорится, что раскрытие Генпрокуратурой в конце ноября информации о расследованиях НАБУ серьезно подрывает деятельность НАБУ.





После этого инцидента последовала регистрация главами фракций БПП и НФ законопроекта, который существенно упрощал процедуру увольнения руководителей антикоррупционных ведомств. И хоть документ изъяли из повестки дня, его, как отмечают авторы отчета Еврокомиссии, не отозвали из парламента. "В целом критерии визовой либерализации выполняются. Однако, учитывая последние события, нужны немедленные действия для полной имплементации и стабильности уже проведенных реформ, в частности, в контексте антикоррупционных требований", – говорится в отчете.





Также Еврокомиссия выдвинула Украине шесть требований для дальнейшей работы безвиза, среди которых: создание независимого антикоррупционного суда, восстановление авторитета НАПК и создание эффективной системы проверки е-деклараций, отмена поправки электронного декларирования доходов антикоррупционеров и активизация усилий по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных средств на Нацполицию.





По словам еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, опубликованный отчет вовсе не означает, что ЕС намерен забрать у Украины безвизовый режим. Но, как подчеркивает чиновник, если Киев и дальше будет подрывать антикоррупционные реформы, в Брюсселе могут серьезно задуматься над выполнением Украиной безвизовых критериев.





"Если украинское руководство не отнесется серьезно к борьбе с коррупцией и продолжит подрывать умеренный прогресс, достигнутый на этом направлении, рискует потерять поддержку Запада, что, несомненно, включает и либерализацию визового режима с ЕС", – объясняет сайту "Сегодня" Грант Костанян.





Один из европарламентариев неофициально пояснил сайту "Сегодня", что на выполнение шести описанных в отчете критериев у Украины есть ровно год. "В следующем декабре Еврокомиссия опубликует аналогичный отчет о выполнении странами безвизовых требований. И если прогресса не будет, Еврокомиссия может начать процедуру приостановки безвизового режима. Но это процесс не одного дня", - подытожил европарламентарий.







