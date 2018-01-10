В Вашингтоне улицу у посольства РФ назвали в честь Немцова

Об этом на своей страничке в Twitter сообщил председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза. По его словам, на первом заседании в этом году Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539.

Кроме того, отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля.

Принятие второго законопроекта, который носит "чрезвычайный" характер, позволит приблизить дату переименования, отметил Кара-Мурза, добавив, что срочный законопроект вступит в силу через десять дней, 19 января, однако новые таблички будут закрыты до официальной церемонии открытия, запланированной на день годовщины убийства Немцова.

После этого адрес посольства России станет двойным - "Борис Немцов плаза - Висконсин-авеню". В пояснительной записке к законопроекту также указано, что в случае "символического переименования" новое название добавляется к официальному.

Напомним, как сообщалось, известный российский оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. 13 июля Московский окружной военный суд признал пять фигурантов дела виновными в убийстве политика и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов.