Новая загадка: Кто атакует российские базы в Сирии?

"Загадочные атаки на главную военную базу России в Сирии, в том числе осуществленная с помощью массы вооруженных миниатюрных дронов, показывают, что российские позиции в стране все еще уязвимы, несмотря на недавние заявления президента Владимира Путина о победе", - пишет The Washington Post.

Автор статьи Лиз Слай уточняет, что речь идет об одной из самых активных атак с помощью дронов, а также о минометном обстреле базы "Хмеймим", в ходе которого двое российских военнослужащих погибли.

Авиабаза "Хмеймим", центр российских военных операций в Сирии, расположена в глубине территории, удерживаемой сирийским правительством, и до сих пор казалась неуязвимой, сказал Максим Сучков, эксперт Российского совета по международным делам, который также является колумнистом Al-Monitor. По его словам, в Москве задаются вопросами, обеспечили ли российские военные достаточную безопасность базы, не упустили ли они из виду приобретение новой технологии противниками.

Эти нападения также ставят под сомнение основательность российских завоеваний в Сирии, считает Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны (Institute for the Study of War, Вашингтон), передает журналистка.

"Впрочем, вероятно, самый большой вопрос: кто несет ответственность за атаки?" - говорится в статье.

Во вторник российское Министерство обороны, как представляется, обвинило США в поставках технологий для атаки с помощью дронов, заявив, что она требовала гораздо более высокого уровня подготовки, чем тот, которым, насколько известно, обладает какая-либо вооруженная группировка в Сирии.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон назвал это обвинение "абсолютно несправедливым". "Исламское государство"* часто использовало вооруженные дроны против связанных с США сил в Восточной Сирии и Ираке без "особого результата", сказал он, добавив, что маленькие дроны легко можно купить.

Но ближайшие позиции "Исламского государства"* находятся в сотнях миль от западной прибрежной провинции, где расположена база "Хмеймим", отмечает автор статьи.

По словам Сучкова, наиболее вероятным подозреваемым является одна из многочисленных сирийских оппозиционных групп. Но ни одна из повстанческих группировок, как известно, не располагается в радиусе минометного выстрела, говорится в статье.

Среди широко распространенных теорий есть и та, что ответственность за атаку несут недовольные алавиты из собственного клана Асада. В частности, атака на "Хмеймим" упоминалась на сайте так называемого "Свободного движения алавитов". Впрочем, отмечает автор статьи, некоторые члены алавитской оппозиции не считают эту организацию подлинной и полагают, что с ее помощью зарубежные спецслужбы стремятся создать впечатление разногласий среди сторонников режима.

У оппозиционных сирийских новостных агентств еще одна версия: в атаке повинны поддерживаемые Ираном силы, так как "Иран хочет помешать усилиям России по мирному урегулированию в Сирии, которое противоречит интересам Ирана", говорится в статье.

"Существует очень много теорий, - говорит Сучков. - Но на данный момент это загадка".