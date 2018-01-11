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10 января 18, 19:12
Скандал с участием сына премьер-министра Израиля
Яир Нетаньяху
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В Израиле опубликована аудиозапись 2015 года, в которой 26-летний сын премьер-министра Яир Нетаньяху просит денег на проститутку у своего друга, сына Коби Маймона, крупного промышленника.

"Комментарии по поводу возможного конфликта интересов сделали главу израильского правительства объектом пересудов. Однако они его не опечалят", - пишет Ульрих Шмид на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Скандалы - это хлеб насущный для израильтян, и вот у них появился новый", - пишет журналист. Коммерческий телевизионный канал опубликовал сделанную в 2015 году аудиозапись, на которой слышно, как 26-летний сын премьер-министра Яир Нетаньяху просит денег на проститутку у своего друга, сына Коби Маймона, крупного промышленника, владеющего акциями предприятия, участвующего в добыче газа, в том числе, на месторождении Тамар, передает издание.

На записи друзья также обсуждают недавно заключенную газовую сделку.

Сделка, о которой говорит Яир, - это попытка его отца летом 2015 года продвинуть в парламенте эксплуатацию месторождений Тамар и Левиафан, говорится далее.

"Беспокойство велико. Оппозиционные политики потребовали расследования", - сообщает издание. Так, Ави Габай, лидер Израильской партии труда, заявил, что никогда не понимал, что заставляло Нетаньяху действовать против общественных интересов в пользу крупных промышленников и Маймона.

По мнению депутатов левой социал-демократической партии "Мерец", речь может идти о конфликте интересов, передает издание.

Яир Нетаньяху принес свои извинения. Как сказал его отец Биньямин Нетаньяху, молодой человек был пьян, а сам Нетаньяху-старший всегда учил своих сыновей уважать всех людей, в том числе и женщин. "Это был небольшой камень в огород ультраортодоксальных евреев, которые навязывают обществу свой устаревший взгляд на женщин", - отмечает автор публикации.

"Ситуация не выглядит так, будто воспитательные меры Нетаньяху принесли свои плоды. Но все и не выглядит так, будто инцидент вызовет сильные волнения. Прочие обвинения в коррупции и манипуляции, с которыми сталкивается глава правительства, имеют более серьезную природу. Однако и они пока не смогли пошатнуть Нетаньяху", - пишет автор в заключение.
Inopressa
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