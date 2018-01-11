Поражение ИГИЛ становится все более очевидным

Идет ли речь о Санкт-Петербурге или Лас-Вегасе: террористическая организация ИГИЛ все чаще берет на себя ответственность за теракты и деяния, которые не имеют к ней никакого отношения, пишет Sueddeutsche Zeitung.

В конце минувшего года в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Устройство было начинено металлическими предметами - в результате взрыва пострадали 14 человек, и только по счастливой случайности никто не погиб. Вскоре через свои пропагандистские каналы ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство", сообщает издание.

"По информации российских следователей, в этой информации нет и доли правды. Преступник, Дмитрий Л., совершенно не вписывается в образ исламиста. Он русский, в прошлом сторонник крайне правых взглядов", - сообщают авторы публикации. Взрыв, по его собственному признанию, он устроил из ненависти к персоналу супермаркета (по сообщениям российских СМИ, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого "к организаторам и адептам психологических тренингов". - Прим. ред.).

"Так уже было в Лас-Вегасе. 1 октября 2017 года 64-летний американец устроил там стрельбу по посетителям концерта, убив 58 человек. ИГИЛ* заявила тогда о том, что он - "боец халифата". Так было и в Париже: в сентябре террористическая организация (...) взяла на себя ответственность за якобы подложенную в аэропорту бомбу. На деле информация оказалась ложной", - сообщает издание.

"В свое время все признания ИГИЛ воспринимались всерьез. Если возникали сомнения в их достоверности, ИГИЛ тут же снабжало общественность неизвестными деталями и инсайдерской информацией. Или как в случае с терактом на рождественской ярмарке в Берлине в конце 2016 года, когда было продемонстрировано видео, на котором Анис Амри, устроивший теракт, присягает на верность "Исламскому государству"", - говорится в статье.

По словам вашингтонского профессора Брюса Хоффмана, одного из авторитетнейших экспертов в области изучения терроризма, ИГИЛ, по всей видимости, в отчаянии пытается привлечь к себе международное внимание. Организация даже готова приписать себе ужасные деяния и теракты, совершаемые другими.

Нынешняя тенденция не ускользает от внимания европейских и немецких следователей. "В этих кругах говорят о том, что ИГИЛ превращается в "организацию хвастунов".

Террористическая организация не стесняется брать на себя ответственность за атаки, о которых ей становится известно из новостей. "Даже минимальный исламистский подтекст достаточен для ИГИЛ, чтобы взять на себя ответственность за преступление", - отмечает Хоффман. Верхушка ИГИЛ подстегивает своих сторонников на одиночные действия. "Поэтому "Исламское государство" полагает, что его утверждения выглядят достоверно".

На самом деле, продолжают авторы статьи, ИГИЛ находится под сильным давлением. "За стремительным взлетом последовало сокрушительное поражение. "Исламское государство" потеряло контроль над большинством захваченных территорий в Ираке и Сирии, его боевики бегут (...), попадая днем и ночью под авиаудары американской, российской и сирийской авиации".

ИГИЛ удается совершать громкие теракты - такие, как на египетском Синайском полуострове или в Афганистане, однако "число терактов на Западе ощутимо сократилось", констатирует SZ.

В Германии в 2017 году был совершен один теракт и предотвращено три. Годом ранее это были 5 удавшихся терактов и 5 предотвращенных, говорится в статье.

По данным Европола, в ЕС в результате терактов, совершенных исламистами, в 2015 году погибли 150 человек, в 2016-м - 135, а в 2017-м - 60, сообщает издание.