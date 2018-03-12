В столице Непала разбился пассажирский самолет (ФОТО)

Пассажирский самолет Bombardier Q400 авиакомпании US-Bangla Airlines, направлявшийся из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, потерпел крушение в непальском международном аэропорту Трибхуван. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 12 марта.





На борту самолета могло находиться около 80 пассажиров. Местное издание Kathmandu Post уточняет, что лайнер перевозил 67 человек, 17 из них пострадали и были отправлены в больницу.





По предварительной информации, самолет после посадки съехал с взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пожарные потушили огонь, после чего была проведена спасательная операция.





Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стал технический сбой самолета.

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