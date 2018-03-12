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12 марта 18, 13:40
Священник из Иерусалима развенчал миф о "благодатном огне"
Иерусалим
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Ничего мистического в происхождении "благодатного огня" нет - он зажигается от масляной лампады.
Такое заявление одного из клириков Храма Гроба Господня в Иерусалиме вызвало скандал.

Один из настоятелей Храма Гроба Господня в Иерусалиме, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян заявил, что "благодатный огонь" зажигается от масляной лампады. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает Эхо Москвы.

Об этом он сказал в интервью израильскому телевидению, чем вызвал скандал среди слушателей. Многие люди верят, что огонь, который раз в год – в Пасхальную ночь, зажигается в часовне Храма Гроба Господня в Иерусалиме, появляется там чудесным образом.

 Однако священник подчеркнул, что ничего мистического в происходящем нет.

"Бог творит чудеса, но не на потеху людям", - отметил священник.

Благодатный огонь из Иерусалима доставляют специальными самолётами в разные страны, в то числе, в Украину.
Korrespondent
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