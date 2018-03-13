Почему ЧМ-2018 так важен для Путина

В то время как российские ВКС ровняют Сирию с лицом земли, подготовка к футбольному чемпионату в России идет полным ходом. Говорят, не нужно путать спорт с политикой. И лишь один человек с этим не согласен - это Владимир Путин, пишет постоянный автор немецкого издания Bild Филипп Пьятов.

"Путин сделает все возможное для того, чтобы заработать за границей очки при помощи ЧМ-2018. Однако Запад должен держать ухо востро. Крайне опасно считать, что ЧМ по футболу сможет хотя быть на время утихомирить хозяина Кремля", - уверен журналист.

Чемпионат, продолжает Пьятов, будет проходить в крайне важный для Путина момент. "При помощи престижного спортивного события Кремль хочет ознаменовать начало своего четвертого мандата, который ему будет обеспечен в ближайшее воскресенье в ходе недемократических выборов".

"Несмотря на то, что победа ему обеспечена, для Путина не все проходит гладко: его заклятый враг Алексей Навальный, самый известный оппозиционер в стране, был отстранен от участия в выборах и теперь развернул широкомасштабную кампанию, призывая бойкотировать президентские выборы. В крупных российских городах рейтинг популярности Путина с начала года упал примерно на 12 процентных пунктов", - сообщает Bild.

"65-летний президент осознает, что ему нужно нечто большее, чем победа на выборах, чтобы успокоить занервничавших олигархов и представителей спецслужб из своего ближайшего окружения. Он надеется на то, что ЧМ-2018, который пройдет без сучка и задоринки, обеспечит ему поддержку на ближайшие 6 лет (...)", - пишет Пьятов.

С точки зрения внешней политики все обстоит еще неприятнее. "Бесчеловечная война, которую Путин ведет в Сирии, не сходит с первых полос изданий, российские войска до сих пор находятся на Восточной Украине, кремлевская верхушка значится в списках санкций, введенных международным сообществом".

"И как будто всего этого было мало, европейцев потрясла и недавняя попытка убийства российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери", - добавляет автор публикации.

ЧМ должен хотя бы на время перекрыть весь этот негатив, пишет Пьятов. "Россия хочет продемонстрировать себя в роли дружелюбного хозяина и организовать спортивный праздник, который заставит забыть о том, что творит российская военная машина".

"Однако, - напоминает журналист, - в то время как спортсмены и фанаты со всего мира наслаждались завершением гармоничной Олимпиады в Сочи зимой 2014 года, Владимир Путин отдавал приказ о "возвращении" полуострова Крым в состав России. Всего через несколько дней после завершения Игр российские спецподразделения начали оккупировать Крым, что в дальнейшем переросло в его аннексию". Российский президент понимал, что ставит на кон все симпатии, которые удалось заработать на Олимпиаде в Сочи. "Однако для Путина, одержимого властью, военные успехи всегда были более надежной валютой, чем приятные слова представителей Запада. Наши политики не должны забывать об этом", - резюмирует Пьятов.