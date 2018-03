Повторяет ли Путин ошибки Брежнева?

"Какой способ завоевать голоса россиян надежнее, чем пригрозить США ядерной атакой?" - задается вопросом Крис Миллер, профессор Университета Тафтса (США) и автор книги "Путиномика: власть и деньги в оживающей России" (Putinomics: Power and Money in Resurgent Russia), в статье для The Wall Street Journal.

"Ядерное фразерство Путина имеет целью оживить тоскливую, тщательно спланированную президентскую кампанию", - полагает он.

"Российская Конституция говорит о том, что следующий шестилетний президентский срок должен быть последним для Путина, но он может изменить правила в подражание председателю КНР Си Цзиньпину. В его 65 лет ему почти точно предстоят еще десять или больше лет активной публичной жизни. Но он уже побил один рекорд: в этом году он превзошел Леонида Брежнева, который находился у власти с 1964 года до своей смерти в 1982 году, в качестве самого долговременного главы Кремля со времен Иосифа Сталина", - говорится в статье.

"То, что он теперь вынужден оказаться в исторической компании Брежнева, возможно, не слишком-то льстит Путину. В последние годы Брежнева Советский Союз погрузился в десятилетие стагнации, от которой он так и не оправился. Путинская Россия вступила на похожий экономический путь. Сейчас Кремль компенсирует внутренние проблемы внешнеполитической показухой", - рассуждает автор.

"Когда Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году и попытался придать новые силы советской системе, она была слишком закостенелой, слишком хрупкой, чтобы выжить", - полагает он.

"В течение двух десятилетий Путин расширял свою личную власть, основываясь на теории о том, что единственной альтернативой его железной хватке является хаос", - говорится в статье.

"Возможно, он прав. Передача политической власти может пройти гладко, в соответствии с российской Конституцией. А может - и нет. Когда Борис Ельцин передал власть Путину в 1999 году, что было последним таким примером, все прошло без проблем, но Ельцин был болен и дискредитирован, так что не представлял собой угрозы", - рассуждает Миллер.

"Уход Путина может быть более сложным. На посту президента он урезал автономию регионов и утвердил контроль из центра. Его преемнику, которому придется добиваться поддержки региональных лидеров, возможно, придется обратить вспять эту централизацию власти", - пишет автор. Только 25 лет назад избиратели Татарстана поддержали референдум, провозглашавший их регион "суверенным государством" и требовавший большей автономии от Москвы, напоминает он.

"Многие россияне недовольны статус-кво, но большинство думает, что уход Путина может ухудшить ситуацию. Тем не менее, российское руководство также знает, что откладывать перемены - все равно что закрывать крышкой бурлящий котел", - говорится в статье.

"Другими словами, нет необходимости внимательно следить за тем, что обещает быть самой скучной в истории России президентской кампанией", - полагает автор. "Настоящий вопрос заключается в следующем: что будет дальше?" - считает он.