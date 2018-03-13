Отношение к украинцам в Польше худшее за 10 лет

Количество граждан Польши, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто проявляет симпатию. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Prawna.

Как свидетельствуют данные польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), каждый четвертый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

Стоит отметить, что отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.

Авторы исследования утверждают, что по сравнению с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включили в опрос.

Больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего - россиянам, ромам и арабам.

Анализ исследователей показывает, что заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места жительства. Респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам. Выпускники университетов тоже относительно неохотно заявляли о антипатии.

Кроме того, жители больших городов чаще с симпатией относились к другим народам.

Напомним, Сенат Польши 1 февраля без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.