Скрипаль и его дочь практически погибли, - разработчик яда

Только Россия могла иметь отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил один из предполагаемых разработчиков нервно-паралитического боевого отравляющего вещества Новичок Вил Мирзаянов, который эмигрировал из России в США. Об этом во вторник 12 марта, сообщает The Daily Telegraph.

Ранее о применении этого препарата против бывшего разведчика заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.

Вил Мирзаянов в Советском Союзе участвовал в программе по разработке новых видов химического оружия, а в 1996 году эмигрировал в США.

По словам Мирзаянова, нервно-паралитический препарат Новичок "в десять раз эффективнее любого другого нервно-паралитического вещества", а последствия его применения неизлечимы.

"Этот человек [Скрипаль] и его дочь практически погибли. Даже если они выжили, они уже не смогут восстановиться", - заявил он.

По оценке Мирзаянова, даже несколько граммов этого препарата могут представлять смертельную опасность для большого числа людей.

"В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - заявил химик.

Мирзаянов опасается возможного воздействия Новичка на жителей Солсбери, если он в самом деле был применен.

Мирзаянов подчеркнул, что уверен в том, что только Россия могла быть причастна к применению подобного нервно-паралитического яда.

"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже".

Химик подчеркнул, что формула вещества до сих пор остается засекреченной. В Великобританию его могли завезти в виде нескольких безвредных компонентов, смешать на месте и применить по назначению.

Мирзаянов также описал, как действует Новичок.

"Он парализует человека, он заставляет вас биться в конвульсиях, вы не можете дышать и умираете, если получили достаточную дозу. Это настоящая пытка", - отметил химик.

О том, что химическое оружие под названием Новичок было применено в Великобритании против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, накануне заявила глава британского правительства Тереза Мэй. Она подчеркнула, что это может означать либо то, что Скрипаль оказался жертвой покушения со стороны России, либо Россия допустила кражу нервно-паралитического токсина из своих лабораторий.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который перешел на сторону Великобритании, и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.