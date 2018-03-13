Сотрудники ФБР пытались посетить Рыбку в тайской тюрьме

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пытались добиться разрешения на встречу с моделью Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) и ее секс-наставником Алексом Лесли (Александром Кирилловым), которые находятся в тайской тюрьме. Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный таиландский чиновник.

На прошлой неделе агенты ФБР связались с иммиграционным бюро Таиланда с просьбой организовать встречу с задержанными. Однако тайские власти просьбу отклонили, потому что по закону доступ к ним позволен только защитникам и членам семьи.





Представитель посольства США в Бангкоке изданию заявил, что за дополнительной информацией о лицах, не являющихся гражданами США, нужно обращаться к правоохранительным органам Таиланда.





Ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что ведомство не собирается помогать Вашукевич, так как она не является гражданкой США.





Напомним, в конце февраля Настю Рыбку задержали в Таиланде вместе с еще девятью россиянами. Все они незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.



