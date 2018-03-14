Трамп уволил Тиллерсона: что надо знать?

13 декабря 2016 года Дональд Трамп написал в Twitter, что пост госсекретаря США после его инаугурации займет глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон. Спустя два года и три месяца, 13 марта 2018 года, Трамп Тиллерсона уволил - тоже через Twitter. О том, почему это могло случиться - в материале LIGA.net.





С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. О разногласиях президента и госсекретаря давно было известно. В конце прошлого года журналисты CNN, опираясь на свидетельства очевидцев из команды президента, констатировали: "Отношения Трампа и Тиллерсона достигли нового дна".





Госсекретарь, который отвечает за вопросы внешней политики США, собрал вокруг себя сенатором и республиканского, и демократического лагерей, а потому стал центром влияния для принятия внутриполитических решений.





Президент США не делал на этот счет никаких резких движений до настоящего момента. Возможно, это спокойствие связано с уголовными делами, в которых фигурирует его окружение.





Госсекретарь тоже сохранял спокойствие и гнул свою линию. В самом начале этого года в интервью CNN он сказал, что он никогда не задавался вопросом "пригодности по умственным способностям" президента и намерен оставаться на своей должности весь год.





КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Помимо внутриполитических факторов, у Трампа есть весомые внешнеполитические причины для увольнения главы Госдепа. Reuters пишет, что между ними существовали разногласия по поводу Северной Кореи, Ирана, а также России. "Мы обсуждали эти вопросы вопрос уже какое-то время. Мы неплохо ладили, но есть разногласия", - цитирует издание президента США.





На днях стало известно о создании новой команды переговорщиков по ядерной проблеме Северной Кореи. По данным NYT, Трамп и Тиллерсон разошлись в способах решения северокорейской проблемы и нескольких других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.





Наконец, Трамп изначально выступал за более теплые отношения с РФ и был против поставок Украине летального вооружения. Однако затем был вынужден покориться внешнеполитической линии Тиллерсона и конгрессменов.





В конце прошлого года госсекретарь писал в своей статье для NYT, что у Вашингтона нет иллюзий относительно правящего в РФ режима.





"Сегодня у США плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных государств, вмешиваясь в наши и другие выборы", - пишет Тиллерсон.





"Без мирного разрешения ситуации в Украине, которое должно начинаться с соблюдения Россией минских соглашений, отношения с РФ не могут быть как обычно", - подчеркнул он.





В то же время Тиллерсон признал, что Вашингтону, несмотря на его противостояние российской агрессии, приходится сотрудничать с Москвой там, где пересекаются их интересы.





ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Тиллерсон о своем увольнении узнал на пути из Африки в США, причем после того, как о нем узнали мировые СМИ.





В администрации Трампа говорили, что президент попросил Тиллерсона об отставке на прошлой неделе. По данным других источников, Белый дом начал планировать отставку осенью прошлого года.





Место Тиллерсона займет Майк Помпео - нынешний глава ЦРУ, а место Помпео в разведке займет Джина Хаспел. CNN пишет, что и Помпео, и Хаспель знали о глядущих перестановках минимум с декабря.









Пока что Рекс Тиллерсон никак не прокомментировал происходящее. Зато спикер российского МИДа Мария Захарова позволила себе комментарий. "Ну как, они уже начали обвинять Россию в последних кадровых перестановках в Вашингтоне?", - написала она изданию AFP.



