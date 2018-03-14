Умер известный британский физик Стивен Хокинг

Об этом сообщает вещательная корпорация BBC со ссылкой на семью ученого.

Физик-теоретик скончался на 77-м году жизни.

Хокинг – известный популяризатор науки и автор книги Краткая история времени, которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь – занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.





Напомним, Хокинг предрек исчезновение человечества на Земле к 2600 году.

