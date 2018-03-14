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14 марта 18, 10:22
Умер известный британский физик Стивен Хокинг
Стивен Хокинг
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Всемирно известный британский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-м году жизни. О смерти ученого сообщили представители его семьи.
Об этом сообщает вещательная корпорация BBC со ссылкой на семью ученого.
 
Физик-теоретик скончался на 77-м году жизни.
 
Хокинг – известный популяризатор науки и автор книги Краткая история времени, которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.
 
В 1963 году Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь – занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи. 


Напомним, Хокинг предрек исчезновение человечества на Земле к 2600 году.
Korrespondent
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