Лондон намерен выслать российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй намерена объявить о решении выслать российских дипломатов из страны. Об этом в среду, 14 марта, со ссылкой на источники сообщает корреспондент Sky News в своем Twitter.

"Премьер объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании. Не так много, как в 1971 году, но "достаточное количество", рассказали мне", - написал корреспондент британского издания в микроблоге.

При этом он отметил, что "не уверен" в том, что будет выслан посол в России.

"Мне сказали, что Великобритания хочет сохранить возможность вести диалог (с Москвой)", - добавил журналист.

Breaking: The PM will announce the expulsion of Russian diplomats from the UK. Not as many as in 1971 but “significant” I’m told.

Отмечено, что высылка дипломатов может стать ответом Великобритании на ситуацию с отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

Как известно, в сентябре 1971 года Великобритания выслала 90 российских дипломатов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия "очень вероятно" виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь в МИД РФ назвали это заявление Мэй "цирковым шоу в британском парламенте".

