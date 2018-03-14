Лондон намерен выслать российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена объявить о решении выслать российских дипломатов из страны. Об этом в среду, 14 марта, со ссылкой на источники сообщает корреспондент Sky News в своем Twitter.
"Премьер объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании. Не так много, как в 1971 году, но "достаточное количество", рассказали мне", - написал корреспондент британского издания в микроблоге.
При этом он отметил, что "не уверен" в том, что будет выслан посол в России.
"Мне сказали, что Великобритания хочет сохранить возможность вести диалог (с Москвой)", - добавил журналист.
Breaking: The PM will announce the expulsion of Russian diplomats from the UK. Not as many as in 1971 but “significant” I’m told.— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 14 березня 2018 р.
Отмечено, что высылка дипломатов может стать ответом Великобритании на ситуацию с отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.
Как известно, в сентябре 1971 года Великобритания выслала 90 российских дипломатов.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия "очень вероятно" виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь в МИД РФ назвали это заявление Мэй "цирковым шоу в британском парламенте".
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