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14 марта 18, 14:58
Лондон намерен выслать российских дипломатов
Мэй
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Лондон планирует выслать "достаточное количество" российских дипломатических работников из страны в ответ на ситуацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, сообщают британские СМИ.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй намерена объявить о решении выслать российских дипломатов из страны. Об этом в среду, 14 марта, со ссылкой на источники сообщает корреспондент Sky News в своем Twitter.

"Премьер объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании. Не так много, как в 1971 году, но "достаточное количество", рассказали мне", - написал корреспондент британского издания в микроблоге.

При этом он отметил, что "не уверен" в том, что будет выслан посол в России.

"Мне сказали, что Великобритания хочет сохранить возможность вести диалог (с Москвой)", - добавил журналист.

Breaking: The PM will announce the expulsion of Russian diplomats from the UK. Not as many as in 1971 but “significant” I’m told.

— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 14 березня 2018 р.

Отмечено, что высылка дипломатов может стать ответом Великобритании на ситуацию с отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

Как известно, в сентябре 1971 года Великобритания выслала 90 российских дипломатов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия "очень вероятно" виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь в МИД РФ назвали это заявление Мэй "цирковым шоу в британском парламенте".

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