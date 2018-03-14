Кем был Стивен Хокинг и что предвещал человечеству? (ВИДЕО)

Хокинга считается одним из самых значимых популяризаторов науки в мире. В последние годы жизни большое внимание он уделял таким проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр.

Скован, но не сломлен

В 21-летнем возрасте, Хокингу диагностировали неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз, или так называемую "болезнь двигательного нейрона", которая впоследствии привела к параличу.

Первые проявления заболевания были слабыми: легкая неуклюжесть и несколько неожиданных падений. Однако впоследствии состояние ученого только ухудшалось. Врачи тогда прогнозировали ему не больше двух-трех лет жизни, но это не сломило Хокинга.

Ученый был дважды женат, у него есть трое детей

В 1985 году Хокинг заболел пневмонией, которая дала серьезное осложнение. После ряда операций ему удалили трахею, и профессор потерял голос. С этого момента ему понадобился круглосуточный уход.

Сначала Хокинг мог общаться лишь одним способом: он поднимал бровь, когда кто-то указывал на нужную букву на карточке с алфавитом. Но потом компьютерный эксперт из Калифорнии Уолт Волтош прислал ему собственноручно разработанную программу, которую он назвал Equalizer. С помощью переключателя в ладони профессор мог выбирать на экране нужные слова из системы меню. Выбранное слово произносил синтезатор речи, который стал "брендовым" голосом Хокинга.





Несмотря на скованность инвалидной коляской и синтезатором голоса Хокинг продолжал публичную деятельность, читал лекции, выступал на конференциях, снимался в кино. Ученый озвучивал сам себя в популярных мультсериалах «Симпсоны» и «Футурама», а также снимался в эпизодах популярных сериалов – например, в «Теории большого взрыва», где он появился в одном из эпизодов, найдя арифметическую – «довольно глупую» – ошибку в работе Шелдона Купера о бозоне Хиггса. В некоторых сериях этого ситкома звучит голос Хокинга. Появился ученый и в знаменитом скетч-шоу «Маленькая Британия» («Little Britain»). Самого себя сыграл Стивен Хокинг также в «Звездном пути. Следующее поколение».

Исследования

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга "Краткая история времени", которая впоследствии стала бестселлером. Книга переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.

Впоследствии вышли книги "Черные дыры и молодые вселенные" (1993) и "Мир в ореховой скорлупе" (2001). В 2005 году вышло новое издание "Краткой истории времени" – "Самая короткая история времени", написанное в соавторстве с Леонардом Млодиновим.

Главное достижение Хокинга заключается в описании излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, "испаряются", испуская излучение за своим горизонтом событий, и, в конце концов, "умирают". Это явление назвали "излучением Хокинга". Он применял термодинамику для изучения черных дыр.

Также он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. По его мнению, до начала так называемого Большого взрыва, в результате которого, принято считать, образовалась наша Вселенная, не было ни времени, ни пространства, Вселенная был сжата до размера одного атома.



