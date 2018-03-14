Лондон созвал заседание Совбеза ООН по делу Скрыпаля

Британские власти инициировали экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает МИД Великобритании в Twitter в среду, 14 марта.

"Великобритания призвала к экстренной встречи Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить членам Совбеза информацию о ходе расследования нападения с нервно-паралитическим веществом в Солсбери", – говорится в сообщении.

В свою очередь телеканал Sky News отмечает, что заседание СБ ООН по этой теме должно состояться позже в среду. При этом не уточняется, пройдет ли оно в открытом или закрытом режиме.





Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом военного типа. Тереза Мэй также дала России одни сутки, чтобы ответить на вопросы по поводу применения против Скрипаля боевого отравляющего вещества Новичок. Срок закончился в ночь на 14 марта.





В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании. Также он нашел русофобские мотивы покушения на Скрипаля.



