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14 марта 18, 15:35
Какие меры Британия примет в связи с нападением на Скрипаля
Лондон,Англия,
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Фраза "незаконное применение силы российским государством против Великобритании" звучит как опасное упоминание военных действий.

"Фраза "незаконное применение силы российским государством против Великобритании" звучит как опасное упоминание военных действий. Однако именно так выразилась Тереза Мэй в Палате общин, говоря о покушении на двойного агента из России Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери", - пишет Гидеон Рахман в Financial Times.

"Почти наверняка впереди масштабная высылка российских дипломатов и разведчиков из Великобритании. Но маловероятно, что английскую футбольную команду попросят бойкотировать чемпионат мира по футболу, который начнется в России в июне. Это ощущалось бы скорее как наказание Англии, а не России", - указывает журналист.

"Вероятно, Великобритания перешагнет через новый порог и введет гораздо более жесткие меры против российских финансов и бизнеса. Богачи, связанные с Кремлем, использующие Лондон в деловых целях и для получения удовольствия, могут оказаться в фокусе недружелюбного внимания", - говорится в статье.

"Теперь Великобритания может ввести закон, подобный американскому "Закону Магнитского", который даст ей возможность не впускать влиятельных россиян, обвиненных в нарушениях прав человека. Люди, фигурирующие в британском "списке Магнитского", могут стать уязвимыми для ареста активов", - допускает Рахман.

"Также любопытно посмотреть, будут ли приняты меры, чтобы сделать менее комфортной жизнь видных российских олигархов, поселившихся в Лондоне", - указывает журналист.

Рахман напоминает, что многие - в том числе россияне - предполагали, что после референдума о "Брекзите" Великобритания будет рваться доказать, что не потеряла статус главного офшорного центра российского бизнеса. "Но теперь она, возможно, охотно откажется от такой чести", - говорится в статье.

Inopressa
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