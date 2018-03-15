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15 марта 18, 00:15
Сын Трампа разводится с женой
Дональд Трамп-младший и Ванесса Трамп
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Заявление пара еще не подала.
Сын президента США Дональд Трамп-младший собирается развестись со своей супругой Ванессой. Об этом 14 марта сообщило издание Page Six со ссылкой на источники в ближайшем окружении пары.

- Проблемы были в течение долгого времени. Они  надеялись остаться вместе до конца срока, но решать проблемы становится все труднее, - рассказал собеседник издания.

Официально заявление о разводе подано не было, но пара планирует заняться этим вопросом в ближайшее время.

В декабре прошлого года сына президента США Дональда Трампа еще раз допросили по делу о российском вмешательстве в выборы. Допрос проводил сенатский Комитет по разведке в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Источник: kp.ua
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