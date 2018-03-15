Сын Трампа разводится с женой

Сын президента США Дональд Трамп-младший собирается развестись со своей супругой Ванессой. Об этом 14 марта сообщило издание Page Six со ссылкой на источники в ближайшем окружении пары.





- Проблемы были в течение долгого времени. Они надеялись остаться вместе до конца срока, но решать проблемы становится все труднее, - рассказал собеседник издания.





Официально заявление о разводе подано не было, но пара планирует заняться этим вопросом в ближайшее время.





В декабре прошлого года сына президента США Дональда Трампа еще раз допросили по делу о российском вмешательстве в выборы. Допрос проводил сенатский Комитет по разведке в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.



