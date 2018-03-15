Покушение в Солсбери - это не только британская проблема

В качестве ответа на атаку с использованием редкого яда нервно-паралитического действия премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала указание выслать из страны российских дипломатов. Однако этого недостаточно - необходима максимально широкая международная реакция, уверен Андреас Рюш, журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Покушения на бывшего офицера российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь в Англии не является заурядным преступлением и поэтому требует незаурядного ответа", - пишет Рюш.

Либо покушение было совершено по поручению самого российского государства, либо Россия потеряла контроль над своим секретным арсеналом. "Последнее кажется маловероятным в стране, чья структура управления с верхушки до отдаленных провинций нашпигована бывшими сотрудниками спецслужб", - утверждает автор.

"Россия должна внести свой вклад в расследование преступления или почувствовать соразмерное наказание за него, - полагает журналист. - Иначе Западу нужно настроиться на то, что российские палачи все наглее будут наносить удары, в том числе за границей".

В одиночку Великобритания слишком слаба. "Настал момент, чтобы образовать явственный фронт международной солидарности. (...) ЕС должен осознать, что в данном случае речь идет о покушении на общеевропейские интересы", - заявляет Рюш.

Конечно, в этом вопросе нужно выслушать и Россию, рассуждает автор, однако пока из Москвы звучит мало конструктивного. МИД РФ пытается представить разразившийся скандал "цирковым шоу". "Всякий раз, когда подозрение падает на кремлевский режим, Москва возмущенно кричит и выстраивает теорию коварного иностранного заговора. С разъяснениями регулярно не ладится", - констатирует автор.

Россия сама виновата в том, что на Западе все сильнее укрепляется образ "гангстерского режима". "Кремль, похоже, не заботит такой имидж. В случае со Скрипалем кукловодам, вероятнее, было важнее дать другим наглядный урок и направить всем прошлым и будущим перебежчикам ясное предупреждение", - заключает Рюш.