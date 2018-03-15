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15 марта 18, 13:02
Британия поинтересуется источником богатств российской элиты
Джонсон
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Глава британского МИДа Джонсон заявил, что полиция может заинтересоваться россиянами, разбогатевшими благодаря связям с президентом Путиным
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что в ответ на отравление бывшего российского шпиона британская полиция может заинтересоваться коррумпированными россиянами, которые стали обладателями своих богатств благодаря связям с президентом Владимиром Путиным.

В среду британские власти объявили о выдворении 23 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим агентом «Новичок».

Москва отрицает свою причастность к инциденту и, как ожидается, примет ответные меры.

«Люди хотят увидеть, что некоторые из очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, чье богатство можно объяснить их отношениями с Владимиром Путиным, – чтобы правоохранительные органы, полиция могла предъявить им ордера на богатство неясного происхождения (требующие пояснить источники активов – ред.), чтобы привлечь их к ответственности за масштабную коррупцию», – заявил Джонсон в интервью ВВС, посвященном реакции Лондона на отравление Скрипаля.

Источник: golos-ameriki.ru
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