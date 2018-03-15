В Британии опасаются, что скандал может обостриться

Великобритания готовится к обострению отношений с Россией, сообщает The Independent. По словам высокопоставленных правительственных источников, уже есть планы на следующий раунд санкций, если Москва продолжит "жестокие и агрессивные действия", передает журналист Ким Сенгупта.

"Сотрудники органов безопасности считают, что покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было приказано совершить на "самом высоком уровне" в Кремле. Воинственная позиция администрации Владимира Путина по этому вопросу означает, что напряженность, скорее всего, продолжит нарастать", - говорится в статье.

Есть основания полагать, что готов "список Б" с именами других дипломатов, которых вышлют, если Москва "непропорционально" отреагирует на меры, объявленные Терезой Мэй, пишет The Independent.

Высокопоставленный чиновник сказал изданию: "Хотя мы огласили ответ, дальнейшие варианты не исключаются. При необходимости могут быть задействованы экономические, дипломатические, законодательные средства и средства в сфере безопасности. Если мы не почувствуем, что предпринятые нами на данный момент меры возымели должный эффект в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе - изменили поведение Кремля - мы снова изучим их и пересмотрим".

"В отношении физических лиц могут быть начаты расследования, которые чреваты обвинениями в финансовых преступлениях. Будут рассмотрены новые законы для противодействия шпионажу. Вопрос о запуске Британией кибератак против России не стоит, но будут усилены существующие меры по борьбе с фейковыми новостями и пропагандой", - информирует Сенгупта.