Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.18
USD
26.01
RUB
0.46
EUR
32.44
USD
26.29
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
15 марта 18, 14:57
В Британии опасаются, что скандал может обостриться
Британия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Британские спецслужбы считают, что покушение Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было приказано совершить на "самом высоком уровне" в Кремле.

Великобритания готовится к обострению отношений с Россией, сообщает The Independent. По словам высокопоставленных правительственных источников, уже есть планы на следующий раунд санкций, если Москва продолжит "жестокие и агрессивные действия", передает журналист Ким Сенгупта.

"Сотрудники органов безопасности считают, что покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было приказано совершить на "самом высоком уровне" в Кремле. Воинственная позиция администрации Владимира Путина по этому вопросу означает, что напряженность, скорее всего, продолжит нарастать", - говорится в статье.

Есть основания полагать, что готов "список Б" с именами других дипломатов, которых вышлют, если Москва "непропорционально" отреагирует на меры, объявленные Терезой Мэй, пишет The Independent.

Высокопоставленный чиновник сказал изданию: "Хотя мы огласили ответ, дальнейшие варианты не исключаются. При необходимости могут быть задействованы экономические, дипломатические, законодательные средства и средства в сфере безопасности. Если мы не почувствуем, что предпринятые нами на данный момент меры возымели должный эффект в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе - изменили поведение Кремля - мы снова изучим их и пересмотрим".

"В отношении физических лиц могут быть начаты расследования, которые чреваты обвинениями в финансовых преступлениях. Будут рассмотрены новые законы для противодействия шпионажу. Вопрос о запуске Британией кибератак против России не стоит, но будут усилены существующие меры по борьбе с фейковыми новостями и пропагандой", - информирует Сенгупта.

Inopressa
Ещё по теме:
Алексей Навальный обратился к Google и Facebook
Спецслужбы РФ занимались контрабандой наркотиков много лет
Собчак - оппозиционерка, которую Путин к выборам допустил
В Британии хотят ввести свой "список Магнитского"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Британия поинтересуется источником богатств российской элиты
noimageКакой эффект возымеют британские санкции против России?
noimageПокушение в Солсбери - это не только британская проблема
noimageПремьер Словении Миро Церар уходит в отставку
noimageСын Трампа разводится с женой
Лента новостей