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16 марта 18, 10:06
Сирийцы призывают мир бойкотировать ЧМ по футболу в России
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Правозащитники Сирии обратились к правительству Великобритании, Германии, США и Франции с призывом объявить бойкот соревнованиям в России.

С призывом бойкотировать ЧМ-2018, который будет проходить в России, обратились к мировому сообществу более 20 организаций Сирии, сообщает в четверг, 15 марта, Радио Свобода.

Авторы адресовали свое обращение властям Великобритании, Германии, США и Франции.

Правозащитники считают, что российская власть должна повлиять на президента Сирии Башара Асада и заставить его прекратить бомбардировки.

"Прежде должна быть прекращена осада Восточной Гуты", - отмечают сирийские правозащитники.

Напомним, после отравления Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что никто из британских министров и членов королевской семьи не приедет на чемпионат мира по футболу в России летом 2018 года.

Ранее Украина отказалась от своей квоты на билеты на ЧМ-2018.
Korrespondent
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