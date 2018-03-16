"До аннексии Крым был "заброшенной территорией", - Россиия

До аннексии Крым якобы был "заброшенной территорией". Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности, который прошел вечером 15 марта, сообщает Гордон.

По его словам, украинские власти сами подтолкнули крымчан к тому, чтобы избавиться от украинского гражданства.

"Крым в составе Украины был заброшенной территорией", - подчеркнул представитель России.

Он уверяет, что за четыре года на полуострове произошел "значительный скачок вперед": поднялись зарплаты и пенсии, снизилась преступность, почти закончено строительство Крымского моста.

"Мы стали защитой и сохранили жизнь 2,5 млн человек", - отметил Полянский. Он убежден, что теперь жители Крыма могут жить и развиваться "так, как они хотят", и говорить на любом языке.

"Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет", – заявил российский представитель.

По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что "это тенденция последних дней".

Выступающих ранее он назвал "диванными дипломатами" - "это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами".

Напомним, Совет безопасности ООН собирался 15 марта на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.

Ранее сообщалось, что проведение слушаний инициировала делегация Украины в ООН. Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности, Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и США.