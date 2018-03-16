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16 марта 18, 10:21
В Майами рухнул пешеходный мост. Есть погибшие (ВИДЕО)
Мост рухнул
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Во Флориде, в окрестностях Майами обрушился пешеходный мост.
Под рухнувшей конструкцией находятся пять или шесть автомобилей, сообщил Reuters официальный представитель Дорожно-патрульной службы Флориды Алехандро Камачо.

По его словам, в результате обрушения погибли несколько человек; точное количество жертв пока неизвестно. Пожарная служба округа Майами-Дейд сообщила о многочисленных пострадавших. CBS Miami со ссылкой на главу округа Карлоса Хименеса сообщает о шести раненых и по меньшей мере одном погибшем.

На месте происшествия ведутся спасательные работы. 





Пешеходный мост был установлен над восьмиполосным шоссе возле Международного университета Флориды. Он должен был соединить университетский комплекс с городом Свитуотер в окрестностях Майами. Мост весил 950 тонн и был спроектирован так, чтобы выдерживать ураганный ветер. Его возведение обошлось в 11,4 миллиона долларов, сообщает NBC News.

Строители закрепили мост на постоянных опорах 10 марта, сообщает CBS Miami. По данным NBC News, открытие моста было запланировано на 2019 год. 

Свои соболезнования жертвам обрушения высказали Международный университет Флориды и компания Munilla Construction Management, которая участвовала в строительстве и проектировке моста. Национальное управление безопасности перевозок США заявило, что займется расследованием инцидента.

Источник: km.ru
km.ru
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