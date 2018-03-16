Сарказм, язвительность и цинизм - привычная для РФ тактика

По всей видимости, замечает корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер, Путин намерен вернуть утерянный великодержавный статус при помощи агрессии.

"Какими бы ни были мотивы тех, кто отдал приказ отравить бывшего двойного агента и его дочь в небольшом английском городке, одного им точно добиться не удалось: изоляции Соединенного Королевства. Главы государств и правительств ведущих мировых держав - США, Германии, Франции и Великобритании - возложили вину за инцидент на Россию", - говорится в статье.

С одной стороны, единство реакции четырех стран связано непосредственно с самим преступлением, а точнее, с "применением на территории Европы смертоносного военного нервно-паралитического вещества, разработанного в России, впервые со времен окончания Второй мировой войны". С другой, продолжает журналист, оно связано с российской реакцией, в которой сквозит "сарказм, язвительность, отрицание и цинизм. К этой тактике Москва прибегает при любом удобном случае: она демонстрировала ее после военной оккупации Крыма и на фоне агрессии на Восточной Украине; после авиаударов по сирийским больницам; после вмешательства в американские выборы. Каждый раз российское руководство объявляло западной пропагандой то, что нельзя было опровергнуть", пишет Франкенбергер.

"Совершенно очевидно, - продолжает автор материала, - что президент Путин убежден в том, что вернуть России величие возможно лишь при условии конфронтации с Западом и его институтами. Жителям страны, похоже, это по душе (...). Национализм становится смазкой, необходимой для того, чтобы Путин продолжал править Россией в качестве президента. Это следует принять как данность".

"Однако принимать как данность российские козни, помогающие дестабилизации Запада и его общества, нельзя. Было иллюзией полагать, что Россия после окончания холодной войны станет (или захочет стать) такой же, как "мы". (...) При Путине Россия решила вернуть себе великодержавный статус при помощи демонстративных поз и агрессии, а также запугивания и брутальных жестов против всех тех, кого Кремль объявил врагами - как внутри страны, так и за ее пределами", - резюмирует корреспондент FAZ.