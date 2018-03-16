ЕС и НАТО раскритиковали закон Порошенко о нацбезопасности

Зарегистрированный президентом Украины Петром Порошенко закон о национальной безопасности противоречит практикам ЕС и НАТО. Об этом говорится в письме к президенту страны и спикеру парламента от Главы Представительства ЕС в Украине, посла США в Украине, Главы Представительства НАТО в Украине и Председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине, которое в пятницу, 16 марта, на своей странице в соцсети Facebook опубликовала народный депутат, член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук.

Так, законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины, а это является одним из фундаментальных требований НАТО.

"Администрация президента и СБУ 18 месяцев работали с представителями НАТО и ЕС над документом в этой сфере, но, в конце концов, полностью проигнорировали эти обязательства", - написала Залищук.

Также в письме дипломаты выражают обеспокоенность "в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, что не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля".

"Несмотря на то, что мы несколько раз обращались с просьбой обосновать сохранение Ставки и ее полномочий, мы так и не получили никакой информации", - написала Залищук.

Дипломаты отдельно говорят о прозрачности в оборонной сфере, которой не хватает в законе.

"Прозрачность требует полного раскрытия соответствующей информации и сведений органам, осуществляющим общественный и парламентский надзор (контроль) в целях обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов в сфере безопасности и обороны", - говорится в письме.