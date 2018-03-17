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17 марта 18, 09:34
Негосударственные группы не могли отравить Скрипаля
Солсбери
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Преступная организация или негосударственная группа не могут стоять за этой атакой.
Для таких операций требуется высококвалифицированный специалист, заявил один из основных разработчиков газа Новичок.

Один из основных разработчиков газа Новичок химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу, 16 марта, пишет The Guardian.

Так, по словам Мирзаянова, для таких операций требуется высококвалифицированный специалист.

"Преступная организация или негосударственная группа не могут стоять за этой атакой. Это очень, очень трудно сделать. Для таких операций требуется высококвалифицированный специалист, потому что это очень опасное оружие, вы можете убить себя. Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик.

Он отметил, что работал около 30 лет в лаборатории, где был разработан Новичок, но не знает, как применить его в качестве оружия. Также Мирзаянов заявил, что за нападением может стоять Россия.

"Ни одна страна не имеет таких возможностей, как Россия, так как Россия изобрела, протестовала и "вооружила" Новичок. Я считаю, что они использовали бинарную версию. Это две ампулы, небольшие контейнеры. Бинарная версия - два незапрещенные вещества смешивают для производства Новичка", - подчеркнул он.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.
Korrespondent
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