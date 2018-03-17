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17 марта 18, 09:35
Турция разбомбила больницу в Африне
Африн
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В результате удара турецкой авиации по больнице в сирийском Африне погибли более 15 человек и десятки пострадали. В генштабе Турции эту информацию отрицают.

Самолеты ВВС Турции нанесли авиаудар в Сирии под который попала городская больница в Африне, погибли 11 человек, десятки ранены, сообщило агентство агентство dpa со ссылкой на источники в госпитале.

Отмечается, что в больницу попали сразу несколько турецких снарядов, а удар застал пациентов прямо на больничных койках. Из-за атаки медики не могут оказывать помощь раненым мирным жителям в необходимом объеме.

По информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших две беременные женщины. 

Всего от бомбардировок в Африне и его пригородах погибли уже 43 человека, указали в агентстве.

В генштабе Турции отрицают информацию об ударе по больнице.

"Новость о том, что турецкая армия подвергла бомбовому удару больницу в Африне, не соответствует действительности. Операция Оливковая ветвь осуществляется таким образом, чтобы не причинить ни малейшего вреда мирных жителям", − говорится в сообщении ВС Турции в Twitter.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции Оливковая ветвь против формирований курдов в сирийском Африне. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

Турция заявила об окружении центра Африна

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