В Иране арестовали бывшего вице-президента

В Иране арестован бывший вице-президент республики Эсфандияр Рахим Машаи, который являлся близким союзников экс-президента Хамида Багаи. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на Генпрокуратуру.

В отношении Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.

Поводом для задержания стал тот факт, что политик поджег вердикт о тюремном заключении другого сторонника бывшего президента.

Напомним, ранее в Иране арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за якобы разжигание волнений против правительства.