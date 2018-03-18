Новости Мир
18 марта 18, 09:26
В Иране арестовали бывшего вице-президента
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В отношении бывшего вице-президента Ирана Эсфандияра Рахим Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.
В Иране арестован бывший вице-президент республики Эсфандияр Рахим Машаи, который являлся близким союзников экс-президента Хамида Багаи. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на Генпрокуратуру.
В отношении Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.
Поводом для задержания стал тот факт, что политик поджег вердикт о тюремном заключении другого сторонника бывшего президента.
Напомним, ранее в Иране арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за якобы разжигание волнений против правительства.
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