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18 марта 18, 10:14
Швеция и Чехия не причастны к созданию "Новичка"
Новичок
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Заявление Марии Захаровой о причастности некоторых европейских государств к происхождению отравляющего вещества названо "абсурдным" и "необоснованным"
Чехия непричастна к созданию отравляющего вещества группы Новичок, заявила министр обороны Чехии Карла Шлехтова, а подобные заявления "абсурдны". Так глава военного ведомства прокомментировала утверждения официального представителя МИД России Марии Захаровой, ранее назвавшей Прагу, как одно из возможных мест происхождения Новичка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий также критически отозвался об утверждении, которое "невозможно подкрепить чем-либо". В своем сообщении в Twitter министр назвал слова официального представителя российского МИДа попытками "манипуляции информацией в общественном пространстве".

В свою очередь, Швеция также отрицает утверждения о причастности к разработке химического вещества. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сочла "неприемлемыми и необоснованными" утверждения российской стороны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" опровергла разработку яда Новичок в России и СССР. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества группы Новичок Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия. До сих пор они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Источник: liga.net 
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