Почти 70% населения мира к 2050 году будет жить в городах

По состоянию на 2018 год в городах проживает 55% населения мира, а к 2050-му этот показатель вырастет до 68%. Такой прогноз в своем отчете дает Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

Самые урбанизированные регионы мира – Северная Америка (в городах проживает 82% населения), Латинская Америка и Карибский бассейн (81%), Европа (74%) и Океания (68%). В Азии горожане составляют около 50% жителей региона, в Африке – 43%.

Сейчас в мире 4,2 млрд человек городского населения, а в середине XXI века, согласно прогнозу, их будет около 7 млрд. По данным ООН, 54% горожан планеты живут в Азии.

Сельское население мира составляет почти 3,4 млрд человек, однако к 2050-му уменьшится до 3,1 млрд. 90% селян планеты проживает в Африке и Азии.

Около половины горожан мира проживают в населенных пунктах с менее чем 500 тысячами жителей, а почти каждый восьмой живет в 33 мегаполисах планеты с более чем 10 млн жителей. Крупнейший город на Земле – Токио с агломерацией в 37 млн, за ним следуют Дели (29 млн), Шанхай (26 млн), Мехико и Сан-Паулу (по 22 млн).

Ранее сегодня, 17 мая, был опубликован прогноз ООН по численности населения Украины в 2050 году.