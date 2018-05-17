США озвучили условия предоставления гарантий режиму Ына

В список требований Вашингтона к денуклеаризации Северной Кореи входит отправка морским способом в шестимесячный срок межконтинентальной баллистической ракеты, "нескольких" боеголовок и других ядерных материалов на территорию США. Об этом со ссылкой на японскую газету Asahi, которая цитирует знакомые с ситуацией источники, пишет агентство Reuters.

По данным издания, во время визита в Пхеньян в начале мая госсекретарь США Майкл Помпео сказал диктатору КНДР Ким Чен Ыну, что Госдепартамент может исключить Северную Корею из списка стран-спонсоров терроризма, если та передаст американцам упомянутые образцы вооружений.

Как пишет газета, если 12 июня в Сингапуре на запланированном саммите США-КНДР руководство северян согласится на "полное, верифицированное и необратимое" ядерное разоружение, Вашингтон готов будет предоставить режиму Ына определенные гарантии. Это якобы будет засвидетельствовано в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и высшего лидера КНДР.

Позавчера Северная Кореи отказалась от очередной встречи с представителями Южной Кореи из-за учений армии южан с американцами, что поставило под удар проведение саммита в Сингапуре.