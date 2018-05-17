Наксалиты опаснее джихадистов

Партизанская война, которую ведут индийские маоисты – наксалиты, не так часто упоминается в СМИ, как война на Ближнем Востоке. Тем не менее, она является важным фактором политической жизни в Индии. Недаром 10 лет назад тогдашний индийский премьер Манмохан Сингх назвал наксалитов "главной угрозой для безопасности Индии".

Как все началось

Название наксалиты – от деревни Наксальбари в Западной Бенгалии. Там в мае 1967 года местные крестьяне, доведенные до отчаяния гнетом со стороны помещиков и жестокостью полиции и находившиеся под влиянием пропаганды радикальных коммунистов-маоистов, поднялись на восстание. После этого волна крестьянских бунтов прошла по всей Западной Бенгалии.

Лидер индийских маоистов Чару Мазумдар призвал к немедленному крестьянскому восстанию во всей стране. Он верил, что вооруженные вилами и мотыгами крестьяне смогут стать силой, которая сметет современную армию. Идеи Мазумдара разделяли многие левые городские интеллигенты. В 1969 году индийские маоисты создали Компартию Индии (марксистско-ленинснкую).

Замысел провалился. Восстания были подавлены. Чару Мазумдар в 1972 году погиб в тюрьме. С другой стороны, на выборах в Западной Бенгалии победили умеренные коммунисты из Компартии Индии (марксистской), осуществившие аграрную реформу в интересах крестьян. Недовольство бенгальских крестьян резко пошло на спад.

Потерпев поражение в Бенгалии и потеряв вождя, наксалиты перенесли деятельность в другие регионы Индии. Начались расколы. Часть маоистов решила, что нужно отказаться от вооруженной борьбы и участвовать в легальной политике, другая часть, что нужно отказаться от идеи немедленного общеиндийского восстания и взять курс на затяжную партизанскую войну.

Действовавшие в штате Андхра-Прадеш (центральная Индия) сторонники партизанской войны создали в 1980 году организацию «Народная война». Но в Андхра-Прадеш они скоро были разбиты. После этого остатки «Народной войны» ушли в джунгли, где жили индийские племена – адиваси. С этого времени начинается новый этап наксалитского движения.

Наксалиты и адиваси

Численность племен составляет сейчас почти 100 миллионов человек. Они не принадлежат к индоарийской языковой группе. Племена не знают кастовой системы. Социальное расслоение у них намного меньше, чем у индусов. Живут они охотой и собирательством.

В социальной иерархии индуизма адиваси стоят даже ниже, чем неприкасаемые. До появления наксалитов адиваси обирались городскими торговцами и ростовщиками и грабились чиновниками из Министерства лесного хозяйства, требовавшими взяток по любому поводу.

Городских интеллигентов-наксалитов адиваси сперва восприняли как чужаков. Очень медленно и постепенно, но наксалиты сумели завоевать их доверие.

Первым делом наксалиты организовали адиваси на коллективную борьбу, чтобы добиться повышения цен, которые городские торговцы платили за листья дерева тенду. Из этих листьев делают папиросы биди, которые в Индии считаются дешевым куревом бедноты, но за пределами Индии расцениваются как экзотический и дорогой вид никотина. Потом была борьба с чиновниками из Министерства лесного хозяйства, привыкшими, что адиваси дадут им все, что они потребуют – в том числе своих девушек в наложницы.

Наксалиты не только организовывали адиваси на борьбу. Они несли им основы современной городской культуры, т.е., делали то, что должно было делать государство. Они приучали адиваси к гигиене, учили, что нужно кипятить воду перед питьем, обучали грамоте, лечили, раздавали лекарства, рассказывали о прогрессивных методах сельского хозяйства. И они не воспринимали адиваси как существ низшей расы. Не удивительно, что наксалиты стали для адиваси своими.

Завоевав симпатии адиваси, наксалиты через 10 лет, в начале 1990-х годов начали вооруженную борьбу против крупных землевладельцев и полиции. Наксалитская война возобновилась.

Ее возобновлению способствовало и то, что в 1980-1990-е годы индийские власти отказались от приоритета государственного сектора. Был взят курс на привлечение иностранного капитала. Оказалось, что зона проживания лесных племен – адиваси – идущая от центра Индии на восток, чрезвычайно богата природными ископаемыми – железной рудой, бокситами и т.д. К эксплуатации этих природных ископаемых стал допускаться иностранный капитал. Для адиваси это означало изгнание из родных мест и полную маргинализацию. Поддержка ими наксалитов резко усилилась. Образовался "красный коридор" - зона действий наксалитских отрядов – примерно совпадающий с зоной проживания адиваси.

КПИ (маоистская)

В 2004 году произошло объединение 2 крупнейших наксалитских повстанческих групп – "Народной войны" и Маоистского коммунистического центра, которые до этого воевали не только с государством, но и друг с другом. Объединенная организация получила название Компартия Индии (маоистская). По оценкам экспертов, численность ее вооруженного крыла – Народно-освободительной партизанской армии – насчитывает 10 тысяч человек. Для сравнения – численность исламских фундаменталистов, воюющих в Кашмире против Индии, составляет 3 тысячи боевиков. Из всех партизанских движений в Индии наксалиты представляют собой самую серьезную силу.

КПИ (маоистская) считает, что современная Индия является страной с сильными феодальными пережитками, тормозящими развитие страны и обрекающими большинство народа на нищету. К тому же она находится в зависимости от иностранного капитала. Одновременно наксалиты говорят об индийском экспансионизме, против которого они выступают. Индийские маоисты поддерживают борьбу национальных групп в Индии за право на самоопределение. Они враждебно относятся не только к США, но и к современным России и Китаю.

Любопытно, что наксалитские теоретики критически оценивают опыт "реального социализма" ХХ века. По их мнению, Советский Союз привело к краху то, что власть в нем принадлежала не народу, а бюрократии. Они хотят избежать повторения такого сценария, признавая право народа на восстание даже против самих себя, после того, как они возьмут власть. Один из их лидеров, погибший в 2011 году Кишенджи сказал:

"Если мы изменим своим идеалам, люди должны начать другое революционное движение против нас. Если правитель — кем бы он ни был, неважно — становится эксплуататором, тогда людям надо восстать и потребовать свою демократию. У них не должно быть слепой веры в Кишенджи, или в Прачанду, или в Сталина. Если какой-либо политик или партия отклоняются от своей идеологии, тогда прекращайте верить им и снова восставайте. Народ всегда должен сохранять эту традицию живой".

Маоисты выступают за народно-демократическую революцию, после которой будет упразднен крупный капитал, но на долгое время сохранится мелкая и средняя частная собственность. Уничтожение власти помещиков и ростовщиков в деревне повысит уровень жизни крестьян, что создаст огромный внутренний рынок для отечественной промышленности. Основой развития Индии должны быть сельское хозяйство и легкая промышленность, а не ориентированная на внешний рынок тяжелая промышленность.

Наксалиты утверждают, что они – партизаны, а не террористы. Они совершают нападения на полицию и армию, но стараются избегать жертв среди мирного населения. Если такие жертвы все же случаются (как всегда бывает на войне), они приносят свои извинения.

Наксилизм и индийское общество

Для значительной части индийской интеллигенции наксалиты выглядят борцами за справедливое дело, даже если они и борются за него неправильными методами. Так относится к наксалитам известная индийская писательница Арундати Рой, автор романа "Бог мелочей". В современном индийском кинематографе наксалиты – либо герои, борцы за простой народ против олигархов и коррумпированных политиков, либо люди, которых несправедливость окружающего мира довела до того, что они вынуждены взяться за оружие.

Тем не менее, при всем сочувствии части городской интеллигенции к наксалитам, этим последним не удалось закрепиться ни в городах, ни среди индийского крестьянства. Они остаются странным союзом городской радикальной интеллигенции с адиваси. Это делает невозможным говорить всерьез о возможности их скорой победы.

Противодействие государства

Умные индийские политики понимают, что причина подъема наксализма заключается в нищете и бесправии адиваси и что победить наксалитов невозможно только военными и полицейскими методами. Поэтому индийское государство стремится бороться с наксалитами сочетанием репрессий против наксалитских партизан и сочувствующей им базы с поблажками адиваси.

В июле 2010 года погиб один из лидеров наксалитов Азад. Он отвечал за переговоры наксалитов с индийскими властями. По мнению некоторых индийских экспертов, убийство Азада сорвало возможность решить конфликт мирным путем. В ноябре 2011 года был убит лидер военного крыла наксалитов Кишенджи. В 2018 году был приговорен к пожизненному заключению сторонник наксалитов, полупарализованный и тяжелобольной профессор Саибаба.

Репрессии привели к некоторому снижению интенсивности наксалитского движения. Однако оно далеко не исчезло. Согласно сообщениям индийских властей, 22 марта 2018 года 37 наксалитов погибли в бою на границе штата Махараштра. Расположенная в Западной Индии Махараштра – центр ортодоксального индуизма и оплот индийских крайне правых. Если сообщения правдивы, это свидетельствует о попытке наксалитов перенести войну в совершенно чужой для них прежде регион.

Борьба индийских властей с наксалитами чрезвычайно затрудняется коррумпированностью индийского государства. Большая часть средств, направляемых властями на поддержку адиваси, разворовывается чиновниками. С другой стороны, не всегда доходят по назначению и средства, направляемые на укрепление армии и полиции. Чиновники и местные партии нередко предпочитают не бороться с наксалитами, а договариваться с ними.

Создалась патовая ситуация. Лишенные массовой опоры в основной части Индии, наксалиты не могут победить государство, перейти в наступление и взять власть. С другой стороны, и государство не может победить наксалитов. Как решится ситуация, зависит от общего развития Индии, и шанс для наксалитов может дать лишь внезапное ослабление индийского государства, что сейчас представляется невозможным.