Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
0.39
USD
0.39
RUB
0.39
EUR
30.84
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 мая 18, 19:18
Ученые: запрещенное химвещество разрушает озоновый слой
озоновый слой
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Выбросы запрещенного, уничтожающего озон химического вещества растут.

"Выбросы запрещенного, уничтожающего озон химического вещества растут, как сообщила группа ученых в среду, предположив, что кто-то может тайно производить загрязняющий агент в нарушение международного соглашения", - пишет The Washington Post.

"Выбросы трихлорфторметана выросли на 25% с 2012 года, несмотря на то, что это вещество входит в состав группы загрязнителей озона, снятых с производства в соответствии с Монреальским протоколом 1987 года", - пишет издание.

"Я делал эти измерения более 30 лет, и это самое удивительное, что я видел, - говорит Стивен Монтцка, ученый из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), который руководил этой работой. - Меня это действительно поразило".

"Этот вывод, как представляется, скорее всего, приведет к международному поиску его загадочного источника", - полагает автор статьи Крис Муни.

"Официально производство трихлорфторметана, предположительно, должно быть практически сведено к нулю - по крайней мере, именно это государства всего мира сообщали организации ООН, проверяющей соблюдение Монреальского протокола. Но, с учетом роста выбросов, ученые подозревают, что кто-то производит это химическое вещество в нарушение запрета", - говорится в статье.

"Ученые не знают, кто это может делать и где это может происходить. Метеорологическая станция США на Гавайях обнаружила трихлорфторметан, смешанный с другими газами, характерными для источника, находящегося где-то в Восточной Азии, но ученые не смогли дальше сузить область его нахождения", - пишет издание.

По словам Дарвуда Зельке, основателя Института управления и устойчивого экологобезопасного развития (США), он был удивлен обнаруженным, не только потому, что это вещество давно было запрещено, но и потому, что существуют его заменители, что затрудняет возможность представить себе, каким должен быть рынок для трихлорфторметана сегодня.

Исследование проводилось под руководством американских ученых из NOAA, при содействии голландских и британских исследователей. Его результаты были опубликованы в журнале Nature, сообщает издание.

Трихлорфторметан, в основном используемый для производства пеноматериалов, может находиться в атмосфере до 50 лет после выброса. Он исчезает только в стратосфере, где молекулы хлора вступают в уничтожающие озон химические реакции. Это уменьшение озонового слоя, в свою очередь, ослабляет нашу защиту от ультрафиолетового излучения на поверхности Земли, пишет автор.

Inopressa
Ещё по теме:
Конгресс США предлагает усилить санкции против РФ
У Аляски авиация США перехватила российские Ту-95
Прорыв в медицине: ученым удалось вылечить диабет
На аукционе повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Иван Кулеба стал послом Украины в Казахстане
noimageПутинский мост - триумф для Москвы, тяжелым удар для Киева
noimageНаксалиты опаснее джихадистов
noimageСША озвучили условия предоставления гарантий режиму Ына
noimageПочти 70% населения мира к 2050 году будет жить в городах
Лента новостей