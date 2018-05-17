Путинский мост - триумф для Москвы, тяжелым удар для Киева

"Миллиардный проект посреди бурных вод: теперь по мосту между Россией и аннексированным Крымом едут автомобили. Для Владимира Путина это мега-сооружение является триумфом, для Киева - тяжелым ударом", - пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель.

Такие люди, как Татьяна, все еще есть в Крыму: 47-летняя женщина до сих пор отказывается получать российский паспорт. Из-за отсутствия российского паспорта она не может посещать государственные лечебные учреждения, она также не будет получать пенсию от местных властей. Ее больная мать не нашла для себя другого выхода, кроме как наконец принять российское гражданство, повествует Хебель.

При этом строительство моста стало для Москвы решающим шагом в интеграции полуострова в Российскую Федерацию.

Государственное телевидение то и дело показывало проезжающих по мосту людей, гордо отмечая, что это самый длинный мост Европы и представляя статистические данные гигантского проекта.

"Статистика - это значимый элемент российской демонстрации достижений. А в случае с Крымом она имеет еще более важное значение, доказывая, что Россия в состоянии осилить крупнейший проект стоимостью почти 3 млрд евро вопреки санкциям", - отмечает журналистка.

Мост, при строительстве которого по дну моря были проложены газовые трубы и линии электропередач, вероятно, должен еще больше связать Крым с российской землей. При этом отношения с Украиной, в том числе и между людьми, будут сокращаться и дальше.

Российскому правительству помогает то, что большая часть населения полуострова, в том числе большинство русских, видят улучшение условий жизни. Крымчане хвалят отремонтированные дороги, пенсионеры хвалят более высокие, чем на Украине, пенсии, которые к тому же вовремя выплачиваются. Москва инвестирует в Крым миллиарды, пишет Хебель. Киев, который, кажется, занят прежде всего войной в Донбассе, мало что может этому противопоставить.

Для многих людей в Крыму политический Киев кажется слишком далеким. В том числе и для тех, кто учил в школе украинский. Для них становится все проще поехать в Россию - для работы и учебы. Украина, наоборот, оказывается непривлекательной.

Тем не менее, Татьяна не теряет надежды. "Пока здесь есть украинцы вроде нас, будет и Украина", - говорит женщина.