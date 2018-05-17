Иван Кулеба стал послом Украины в Казахстане

Президент Украины Петр Порошенко назначил Ивана Кулебу послом Украины в Республике Казахстан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента Украины №129/2018 от 17 мая 2018 года размещен на сайте главы государства.

"Назначить Кулебу Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан", - сказано в документе.

И.Кулеба (1953 года рождения) уроженец Полтавской области. С 1997 по 2000 годы был – посолом Украины в Египте. В 2003-2004 годах занимал должность заместителя главы МИД Украины. С 2004 по 2009 годы был послом Украины в Чехии.

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