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18 мая 18, 09:00
О чем говорили Путин и Асад на встрече в Сочи (ВИДЕО)
Путин и Асад
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17 мая в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация в Сирии сейчас благоприятна для начала "политического процесса", который приведет к выводу иностранных сил.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на AFP.

"После военного успеха (сирийской армии в последние месяцы) были созданы дополнительные условия, которые способствуют началу политического процесса в крупном масштабе", - цитируются слова ПУтина в сообщении, опубликованном Кремлем.

"С началом политического процесса в его наиболее активной фазе иностранные вооруженные силы выйдут с территории Сирии", - сказал Путин, не указав, какие иностранные силы.

Путин также поздравил Асада с "успехами армии сирийского правительства в борьбе с террористическими группами".

"Следующей задачей, конечно же, является восстановление экономики и гуманитарная помощь для тех людей, кто в сложной ситуации", - добавил Путин.

"Мы знаем, что это будет нелегко, потому что некоторые страны не хотят, чтобы стабильность возвращалась в Сирию. Но с вами и другими партнерами и друзьями мы будем продолжать добиваться значительного прогресса в мирном процессе", - цитируются в сообщении слова Асада.

Россия участвует в гражданской войне в Сирии с сентября 2015 года. Ее военная поддержка не только обеспечила выживание режима Асада, но и изменила ход войны.


Визит Асада в РФ состоялся накануне встречи в Сочи между Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.
telegraf.com.ua
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