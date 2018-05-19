В Белом доме ищут пути защиты детей после стрельбы в школе

Администрация президента США Дональда Трампа в поиске "лучших способов защитить детей в стране" из-за стрельбы в школе Техаса, в результате которой погибли 10 человек. Об этом сказала спикер Белого Дома Сара Сандерс, передает Reuters.

Комиссия по вопросам безопасности в школах, которую создали после стрельбы в школе Паркленда, "активирована" и встретится на следующей неделе.

18 мая 17-летний подросток и еще один человек открыли стрельбу в школе Санта Фе в Техасе, в результате чего погибли 10 человек. Среди раненых – двое полицейских.

14 февраля 2018 года в средней школе Паркленда, штат Флорида, 19-летний американец открыл стрельбу по своим бывшим соученикам, убив 17 человек и ранив еще столько же. Обвиняемому грозит смертная казнь.