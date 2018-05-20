Путин дал Украине гарантии? СМИ о визите Меркель

Между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель почти всегда присутствовала напряженность, в политическом смысле их разделяет настоящая пропасть, пишет британская газета Independent.

В вопросах санкций, ситуации на востоке Украины, Крыма, хакерских атак, Сирии и отравления Скрипалей они придерживаются противоположных мнений. С точки зрения Меркель, Путин "живет на другой планете".

Однако после того, как немецкий лидер провела переговоры с Путиным в Сочи можно говорить о неожиданном сближении, отмечает газета.

Во время совместной пресс-конференции Путин поприветствовал возобновление "здоровых" контактов с Германией. Меркель с ним согласилась: "Это важные переговоры, и мы эти переговоры еще продолжим позже".

"За это им стоит поблагодарить Дональда Трампа. Решение президента США выйти их соглашения по иранской ядерной программе заставило европейских лидеров начать кампанию по его сохранению. И Россия, которая является близким союзником Ирана, готова им помочь.", - пишет автор статьи.

Кремль увидел в этом возможность уйти от международной изоляции и со временем добиться смягчения европейских санкций.

"Эта встреча была запланирована заранее, однако выбор времени оказался очень удачным. Меркель хотела продемонстрировать Вашингтону, что в международных делах Германия не зависит всецело от США", - сказал Джозеф Дженнинг, глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям.

Лидеры обсудили проект газопровода Северный поток-2, который должен соединить Россию и Германию. Он стал объектом для критики со стороны Трампа, который пригрозил торговой войной.

Путин, по всей видимости, дал гарантии того, что Россия будет продолжать платить за транзит газа через Украину.

"Украина не хочет развивать с нами отношения, но деньги за транзит получать хочет. Мы не против. Мы готовы сохранить этот транзит при условии экономической целесообразности", - сказал Путин.